Сьогодні, 2 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться: мама-трудоголік, відчайдушна домогосподарка, мама чемпіонів і мама без комплексів. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама-трудоголік Злата

Злата — мама-трудоголік, яка постійно працює. Замість себе вона відправила в декрет чоловіка, адже в неї немає часу навіть на нормальний сон. Злата вважає свого чоловіка супертатом, адже впевнена: він може практично все.

Відчайдушна домогосподарка Юля

Юля — фіналістка 5-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Вона прагне бути ідеальною в усьому. Щодня готує для своєї доньки здорову та корисну їжу і стежить за порядком в оселі.

Мама чемпіонів Марія

Марія виховує трьох дітей і культивує в них бажання перемагати. Її діти професійно займаються спортом і вже здобули більше трьохсот золотих медалей.

Мама без комплексів Оксана

Оксана — модель у стилі ню. Жінка виховує трьох дітей у цілковитій відвертості. Вона вільно говорить із ними про секс і може дозволити собі ходити вдома голяка.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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