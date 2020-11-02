Сегодня, 2 ноября, в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама-трудоголик, отчаянная домохозяйка, мама чемпионов и мама без комплексов. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Мама-трудоголик Злата

Злата — мама-трудоголик, которая постоянно работает. Вместо себя она отправила в декрет мужа, ведь у нее нет времени даже на нормальный сон. Злата считает своего мужа суперпапой, ведь уверена: он может практически все.

Отчаянная домохозяйка Юля

Юля — финалистка 5-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Она хочет быть идеальной во всем. Ежедневно готовит своей дочери здоровую и полезную еду и следит за порядком в доме.

Мама чемпионов Мария

Мария воспитывает троих детей и культивирует в них желание побеждать. Ее дети профессионально занимаются спортом и уже получили более трехсот золотых медалей.

Мама без комплексов Оксана

Оксана — модель в стиле ню. Женщина воспитывает троих детей в полной откровенности. Она свободно говорит с ними о сексе и может позволить себе ходить по дому нагишом.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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