«Супермама» 2 сезон 14 выпуск: Неужели мама-трудоголик откупается от своих детей?

Сегодня, 3 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 14 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка участниц с разными взглядами на воспитание продолжает борьбу за звание лучшей. И сегодня конкурентки отправились в гости к маме-трудоголику Злате, которая переложила воспитание детей на плечи мужа. Но правильное ли это решение? Подробности читайте в материале.

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Злата воспитывает двоих деток: доченьке Вике два года, сыну Саше – четыре. В их семье «добыча мамонта» – задача мамы. Злата 24/7 занимается бизнесом, работает в социальных сетях. Отец в это время находится с детьми. Мама уверена, что, несмотря на высокую занятость, она достаточно близка с сыном и дочерью, но так ли это? И справляется ли отец с воспитанием детей? В этом решили разобраться участницы.

Однако дома Златы не оказалось. Гостей принимал муж мамы-трудоголика. Конкурентки сразу же принялись инспектировать кухню и методы воспитания, которые мужчина использует по отношению к своим детям. Внимание участниц привлек тот факт, что дети постоянно лезут на подоконник. При этом замков на окнах нет. Участницам показалось, что это очень опасно, ведь дети еще маленькие и могут легко выпасть из окна. Однако, по мнению мужчины, ничего страшного в этом нет, ведь он объясняет, что опасно, а что — нет. На вопрос отчаянной домохозяйки Юли, приходилось ли ему когда-нибудь поднимать руку на детей, мужчина ответил утвердительно и добавил, что легкий шлепок по попе никакого вреда не причинит. Мама чемпионов Мария и отчаянная домохозяйка Юля были возмущены такими взглядами на воспитание.

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Ровно такое же возмущение было у участниц, когда они увидели, какие продукты и в каком состоянии хранятся в холодильнике. По мнению Юли, такую еду категорически нельзя давать детям, ведь она не только вредная, но и некачественно приготовлена. Мария и Юля считают, что только родители должны готовить пищу своим детям, в то время как у мамы-трудоголика этим занимается другой человек. Но еще больше участницы возмутились, когда увидели, сколько неполезной еды принесла из магазина Злата для своих детей.

Чтобы отвлечь конкуренток от ревизии кухни, Злата решила подробнее рассказать о себе и своей работе. Как призналась мама-трудоголик, в прошлом она состояла в отношениях с агрессором, который в один момент напал на нее с ножом. Однако Злата нашла в себе силы уйти от него и начать новую жизнь. По словам Златы, сейчас она счастлива и очень ценит ту семью, которую создала вместе с мужем.

Ну, а что скажет маме-трудоголику во время личной встречи ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 14 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 14 выпуск: Неужели мама-трудоголик откупается от своих детей? Супермама 2 сезон 14 выпуск:Неужели мама-трудоголик откупается от своих детей? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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