«Супермама» 2 сезон 13 выпуск: Как воспитывает свою дочь финалистка «МастерШеф»?

Сегодня, 2 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 13 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц с разными взглядами на воспитание начинает борьбу за звание лучшей. Мама-трудоголик, отчаянная домохозяйка, мама чемпионов и мама без комплексов проверят методы воспитания друг друга. И первой гостей будет принимать отчаянная домохозяйка Юля, которая оставила в прошлом свою звездную карьеру и полностью посвятила себя семье. Но так ли счастлива женщина? Подробности читайте в материале.

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Юлия Шолудько — финалистка 5-го сезона кулинарного проекта «МастерШеф». Несмотря на успешную карьеру, она решила отдать всю себя семье. Вместе с супругом воспитывает дочь Лизу. Девочке год и девять месяцев. Мама много времени уделяет ее развитию и общению с ней. Женщина ежедневно готовит для своей семьи только свежую еду. Кроме этого Юля ведет блог в социальных сетях и не мыслит свою жизнь без подписчиков.

Но так ли все идеально в доме у Юли? В этом решили разобраться конкурентки. И Юля встретила их, снимая на телефон для своих подписчиков. Правда, конкурентки не поняли такой открытости и сразу высказали мнение о том, что ей нужно перестать снимать и выкладывать в сеть все подряд.

С порога Юля рассказала, что практически всю ночь не спала, готовилась к приходу гостей. Женщина накрыла на стол и предложила конкуренткам попробовать ее блюда. Однако мама чемпионов раскритиковала такой подход к гостеприимству. Женщина считает, что мама должна в первую очередь думать о себе, а не стоять у плиты, ведь недостаток сна может негативно сказаться на здоровье.

После перекуса Юля решила познакомить участниц со своей дочерью. Конкуренткам показалось, что малышка несколько капризна. А мама чемпионов Мария даже высказала обеспокоенность тем, что в год и девять месяцев Лиза практически не разговаривает.

Чтобы отвлечь конкуренток от разговоров о детях, Юля решила рассказать о своем прошлом. Как призналась отчаянная домохозяйка, ранее у нее были длительные отношения с очень обеспеченным мужчиной, который задаривал ее подарками, брендовыми вещами и путешествиями. Но спустя некоторое время Юля поняла, что хочет уйти. Вскоре она встретила своего мужчину и вышла за него замуж. Однако участницам показалось, что при воспоминании о бывшем у Юли заблестели глаза. А вот когда она говорила о муже, такого не было. И не мудрено, ведь когда у хозяйки дома спросили, счастлива ли она, Юля расплакалась. Женщина рассказала, что ей очень не хватает комплиментов и поддержки от мужа. Но не все участницы поддержали Юлю. Так, маме-трудоголику Злате показалось, что Юля придумала себе проблему.

Ну, а что скажет муж на обвинение в свой адрес? И что посоветует отчаянной домохозяйке ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 13 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 13 выпуск: Как воспитывает свою дочь финалистка «МастерШеф»? Супермама 2 сезон 13 выпуск: Как воспитывает свою дочь финалистка «МастерШеф»? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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