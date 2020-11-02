Сьогодні, 2 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 13 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць із різними поглядами на виховання починає боротьбу за звання найкращої. Мама-трудоголік, відчайдушна домогосподарка, мама чемпіонів і мама без комплексів перевірять методи виховання одна одної. І першою гостей прийматиме відчайдушна домогосподарка Юля, яка залишила в минулому свою зіркову кар’єру і повністю присвятила себе родині. Та чи щаслива жінка? Подробиці читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: мама-трудоголік, відчайдушна домогосподарка, мама чемпіонів і мама без комплексів — учасниці нового тижня

Юлія Шолудько — фіналістка 5-го сезону кулінарного проєкту «МастерШеф». Незважаючи на успішну кар’єру, Юля вирішила віддати всю себе сім’ї. Разом із чоловіком вона виховує дочку Лізу. Дівчинці рік і дев’ять місяців. Мама багато часу приділяє її розвитку і спілкуванню з нею. Жінка щоденно готує для своєї сім’ї тільки свіжу їжу. Крім цього Юля веде блог у соціальних мережах і не мислить свого життя без підписників.

Та чи все так ідеально в домі у Юлі? У цьому вирішили розібратися конкурентки. І Юля зустріла їх, знімаючи на телефон для своїх підписників. Правда, матусі не зрозуміли такої відкритості і відразу висловили думку про те, що їй потрібно перестати знімати і викладати в мережу все підряд.

Із порога Юля розповіла, що майже всю ніч не спала, адже готувалася до приходу гостей. Жінка накрила на стіл і запропонувала конкуренткам скуштувати її страви. Однак мама чемпіонів розкритикувала такий підхід до гостинності. Жінка вважає, що мама повинна в першу чергу думати про себе, а не стояти біля плити, адже брак сну може негативно позначитися на здоров’ї.

Після перекусу Юля вирішила познайомити учасниць зі своєю дочкою. Конкуренткам здалося, що малеча дещо примхлива. А мама чемпіонів Марія навіть висловила стурбованість тим, що в рік і дев’ять місяців Ліза практично не розмовляє.

Щоб відволікти конкуренток від розмов про дітей, Юля вирішила розповісти про своє минуле. Як зізналася відчайдушна домогосподарка, раніше в неї були тривалі стосунки з дуже забезпеченим чоловіком, який задаровував її подарунками, брендовими речами і подорожами. Але через деякий час Юля зрозуміла, що хоче піти від нього. Незабаром вона зустріла свого чоловіка і вийшла заміж. Однак учасницям здалося, що при спогаді про колишнього в Юлі заблищали очі, а ось коли вона говорила про свого чоловіка, такого не було. І не дивно, адже коли в господині дому запитали, чи щаслива вона, Юля заплакала. Жінка розповіла, що їй не вистачає компліментів і підтримки від чоловіка. Проте не всі учасниці підтримали Юлю. Так, мамі-трудоголіку Златі здалося, що Юля просто вигадала собі проблему.

Ну, а що скаже чоловік на звинувачення в свою адресу? І що порадить відчайдушній домогосподарці ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 13 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 13 випуск: Як виховує свою доньку фіналістка «МастерШеф» Супермама 2 сезон 13 випуск: Як виховує свою дочку фіналістка «МастерШеф»? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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