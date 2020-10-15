Сьогодні, 15 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 4 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Конкурентки вирушили в гості до останньої учасниці ― бізнес-мами Олени. Жінка успішно керує чотирма бізнесами і виховує двох дітей. Однак матусі засумнівалися в її щирості. Усі подробиці читайте в матеріалі.

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Сьогодні відбудеться фінал першого тижня 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Оцінки вже виставлені, і зовсім скоро ви дізнаєтеся, хто здобуде заповітне звання. Але перед цим учасниці вирушили в гості до бізнес-мами Олени, яка успішно керує чотирма бізнесами і виховує двох дітей. Жінка вважає, що не можна повністю розчинятися в материнстві. Потрібно розвиватися і самореалізовуватися. Та чи поділяють її думку конкурентки?

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Олена зустріла учасниць в автосалоні і розповіла, як їй вдалося розвинути свій бізнес. Після нетривалого спілкування вона познайомила конкуренток зі своїми дітьми. Учасниці були просто в захваті від Марка і Лізи. Однак мама зірки Лілія не зовсім згодна з твердженням Олени, що вона достатньо часу проводить з ними. Лілія вважає, що Олена не на одній хвилі з дітьми і пропускає важливі моменти в їхньому житті. Однак сама бізнес-мама не бачить у цьому проблеми. Більше того, вона навіть не ревнує своїх дітей до няні, коли вони її обіймають.

Також у відвертій розмові з матусями Олена розповіла, чому розлучилася з батьком своїх дітей. Жінка зізналася, що в неї був період, коли через перевтому вона вже не могла нормально існувати. Тому Олена вирішила полетіти на тиждень до Італії. Повернувшись, жінка зрозуміла, що хоче жити інакше. Однак не всі учасниці схвалили такий вчинок. Наприклад, Лілія зізналася, що ніколи не залишила б свого сина на тиждень і не поїхала б у відпустку.

А що порадить бізнес-мамі ведучий проєкту Дмитро Карпачов? І хто здобуде звання супермами? Дивіться всі подробиці у 4 випуску!

Video: «Супермама» 2 сезон 4 випуск: Чому учасниці засумнівалися в щирості бізнес-мами Олени Супермама 2 сезон 4 випуск: Чому учасниці засумнівалися у щирості бізнес-мами Олени? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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