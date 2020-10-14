Сьогодні, 14 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 3 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили оцінювати свою третю конкурентку — оперну діву Олену. Жінка дуже любить свою дочку, але ще більше вона любить свою маму, адже не уявляє життя без неї. Але чи так це добре? Як оцінить подібну ситуацію ведучий проєкту Дмитро Карпачов, і головне, чи почує героїня думку експерта з питань дитячої вікової психології? Деталі в матеріалі.

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Оперна діва Олена Гребенюк виховує дочку разом зі своєю мамою. Жінка намагається підтримувати Лізу в будь-якій ситуації і пишається тим, що в її родині панує гармонія і любов.

Оцінити сімейний затишок оперної діви вирушили учасниці проєкту. Олена зустріла конкуренток у бадьорому настрої. Практично з порога жінки почали оцінювати інтер’єр квартири. Їм він здався трохи застарілим. А ось під час ревізії кухні мама-енерджайзер Лера звернула увагу на наявність шкідливої ​​їжі в холодильнику. І це при тому, що і Олена, і її дочка страждають від зайвої ваги. До слова, саме це стало причиною булінгу Лізи в школі. Як розповіла оперна діва, вона була змушена перевести доньку в інклюзивний клас. А все тому, що однокласники цькували дівчинку.

Учасниці були дещо шоковані такою історією. Але ще більше їх вразило те, в яких умовах живе Ліза. У дівчинки в кімнаті практично немає особистих речей. Зате є фотографія Й.Сталіна. До того ж бабуся не дозволяє їй брати дорогі ляльки, адже вважає, що Ліза може їх зіпсувати. Тотальний контроль жінки влаштували і за одягом підлітка. Так, найчастіше Ліза носить ті сукні та кофти, які їй віддали мама з бабусею. У той час як для виступів Олена купує сукні вартістю до 1000 доларів. До слова, друзі також не можуть приходити в гості до Лізи. А все тому, що вони не подобаються мамі Олени. Єдина радість для підлітка — плюшева іграшка-бджілка, до якої дівчинка дуже прив’язана.

Як зізналася Олена, її мама намагається контролювати не тільки Лізу, але і її саму. Так мама проти того, щоб Олена приводила в дім чоловіків. Та й вибір своєї дочки вона жодного разу не схвалила.

Якими ще одкровеннями поділиться оперна діва Олена і що порадить їй ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться детальніше в 3 випуску.

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