Сьогодні, 12 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць розпочне боротьбу за звання найкращої мами. І в перший день конкурентки вирушили в гості до мами-енерджайзера Валерії, яка, незважаючи на дружні стосунки з 12-річною дочкою, виховує її, як в армії. Але як прокоментує такі методи ведучий проєкту Дмитро Карпачов і що порадить Валерії під час особистої зустрічі?

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Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову змагатимуться за звання найкращої! Цього разу за перемогу боротимуться: мама-енерджайзер Валерія, яка муштрує дочку, наче в армії; мама у великому бізнесі Олена, яка прищеплює дітям правильне ставлення до грошей; мама зірки — Лілія, син якої у 7 років має далеко не дитячі гонорари; а також оперна діва — Олена Гребенюк, яка виховує доньку-підлітка разом зі своєю мамою.

І першою конкуренток запрошує до себе в гості фітнес-тренерка Лера. Незважаючи на дружні стосунки з дочкою, мама любить дисципліну не тільки в роботі, а й вдома. Чи не шкодить це атмосфері в сім’ї?

З самого порогу Валерія запропонувала своїм конкуренткам потренуватися. Як зауважили учасниці, Лера — дуже жорстка тренерка, яка націлена тільки на результат. Однак при цьому жінка зізналася, що зовсім не любить займатися побутом і не готує. Всю роботу в кухні взяла на себе 12-річна дочка — Карина. Дівчинка запевняє, що їй дуже це подобається.

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Також Лера розповіла, що намагається привчити свою дочку до дисципліни. Наприклад, вона змушує Карину заправляти ліжко за одну хвилину. Однак конкурентки такий жорсткий підхід до виховання не оцінили. Їм здалося, що це занадто суворо.

Але після відвертої розмови з мамою-енерджайзером учасниці подивилися на Леру зовсім з іншого боку. Як зізналася Валерія, наразі вона живе в будинку свого колишнього чоловіка. А все тому, що під час карантину її коханий захворів: у нього було двобічне запалення легенів. На жаль, чоловіка не вдалося врятувати. Він помер за кілька місяців до весілля з Лерою. Як розповіла мама-енерджайзер, перші 9 днів їй було дуже погано і вона вживала антидепресанти. І колишній чоловік, щоб хоч якось підтримати її і свою дочку в такий тяжкий період, забрав їх до себе в дім.

Учасниці зауважили, що, розповідаючи про цей трагічний випадок, із залізної леді зі сталевим характером Лера перетворилася на м’яку та ніжну жінку, яка переживає велике горе і страждає досі.

А що скаже мамі-енерджайзеру ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Які поради щодо виховання дасть? Дивіться всі подробиці в 1 випуску!

Video: «Супермама» 2 сезон 1 випуск: Заправляти постіль за одну хвилину — які ще методи виховання використовує жорстка мама-тренерка Валерія? Супермама 2 сезон 1 випуск: Заправляти постіль за одну хвилину - які ще методи виховання використовує мама-тренер Валерія? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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