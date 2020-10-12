Сьогодні, 12 жовтня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання спробують довести одна одній, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання змагатимуться: мама-енерджайзер, оперна діва, мама великого бізнесу і мама зірки. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Мама-енерджайзер Валерія

Валерія — жорстка фітнес-тренерка, яка муштрує свою дитину, наче в армії. Вона ніколи не сюсюкається з донькою, бо хоче виховати впевнену і самостійну дівчину, а не маленьку принцесу.

Оперна діва Олена

Олена Гребенюк виховує доньку-підлітка в жіночому царстві. Поки мама на гастролях, вихованням займається бабуся. Як зізнається оперна діва, сім’я — це найважливіше, що є в її житті.

Мама великого бізнесу Олена

Олена — власниця чотирьох успішних бізнес-проєктів. Вона виховує двох дітей і з пелюшок привчає їх до того, що гроші — це добре, адже вони дають змогу жити так, як хочеться.

Мама зірки Лілія

Лілія виховує свого сина, як справжню зірку. У сім років завдяки зніманню в рекламі Мартін уже отримує зовсім не дитячі гонорари. Жінка цілком і повністю присвятила себе вихованню і не уявляє свого життя без сина.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і самореалізація. А наприкінці тижня свої бонусні 10 балів одній з мам віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання.

А ви вже здогадалися, хто переможе цього тижня?

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