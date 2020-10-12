Сегодня, 12 октября, на телеканале СТБ состоится премьера 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама-энерджайзер, оперная дива, мама большого бизнеса и мама звезды. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Больше по теме: Дмитрий Карпачев: Воспитанию детей нужно учиться

Мама-энерджайзер Валерия

Валерия — жесткий фитнес-тренер, которая муштрует своего ребенка, как в армии. Женщина никогда не сюсюкалась с дочерью, потому что хочет воспитать уверенную и самостоятельную девушку, а не маленькую принцессу.

Оперная дива Алена

Алена Гребенюк воспитывает свою дочь-подростка в женском царстве. Пока мама на гастролях, воспитанием занимается бабушка. Как признается оперная дива, семья — это самое важное, что есть в ее жизни.

Мама большого бизнеса Елена

Елена — владелица четырех успешных бизнес-проектов. Она воспитывает двоих детей и с малолетства учит их тому, что деньги — это хорошо, ведь они позволяют жить так, как хочется.

Мама звезды Лилия

Лилия воспитывает своего сына, как настоящую звезду. В семь лет благодаря съемкам в рекламе Мартин уже получает совсем не детские гонорары. Женщина целиком и полностью посвятила себя воспитанию и не мыслит своей жизни без сына.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в конце недели свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

А вы уже догадались, кто победит на этой неделе?

Читайте нас также в Viber и Telegram.