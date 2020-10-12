Сегодня, 12 октября, в эфире телеканала СТБ состоялась премьера 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка новых участниц начнет сражаться за звание лучшей мамы. И в первый день конкурентки отправились в гости к маме-энерджайзеру Валерии, которая, несмотря на дружеские отношения с 12-летней дочерью, воспитывает ее, как в армии. Но как прокомментирует такие методы ведущий проекта Дмитрий Карпачев и что посоветует Валерии во время личной встречи?

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Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей! В этот раз за победу будут бороться: мама-энерджайзер Валерия, которая муштрует дочь, как в армии; мама в большом бизнесе Елена, которая прививает детям правильное отношение к деньгам; мама звезды — Лилия, сын которой в 7 лет имеет далеко не детские гонорары; а также оперная дива — Алена Гребенюк, которая воспитывает дочь-подростка вместе со своей мамой. И первой конкуренток принимала фитнес-тренер Лера. Несмотря на дружеские отношения с дочерью, мама любит дисциплину не только в работе, но и дома. Не вредит ли это атмосфере в семье?

С самого порога Валерия предложила своим конкуренткам потренироваться. Как отметили участницы, Лера — очень жесткий тренер, который нацелен только на результат. Однако при этом женщина призналась, что совсем не любит заниматься бытом и не готовит. Всю работу по готовке взяла на себя 12-летняя дочь — Карина. Девочка уверяет, что ей очень это нравится.

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Также Лера рассказала, что пытается приучить свою дочь к дисциплине. Например, она заставляет Карину заправлять постель за одну минуту. Однако участницы такой жесткий подход к воспитанию не оценили. Им показалось, что это слишком строго.

Но после откровенного разговора с мамой-энерджайзером участницы посмотрели на Леру совсем с другой стороны. Как призналась Валерия, в данный момент она живет в доме у своего бывшего мужа. А все потому, что во время карантина ее возлюбленный заболел: у него было двустороннее воспаление легких. К сожалению, мужчину не удалось спасти. Он умер за несколько месяцев до свадьбы с Лерой. Как рассказала мама-энерджайзер, первые 9 дней ей было очень плохо и она принимала антидепрессанты. И бывший муж, чтобы хоть как-то поддержать ее и свою дочь в такой сложный период, забрал их к себе в дом.

Участницы отметили, что, рассказывая об этом трагическом случае, из железной леди со стальным характером Лера превратилась в мягкую и нежную женщину, которая пережила большое горе и страдает до сих пор.

Но что же посоветует маме-энерджайзеру ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Какие советы по воспитанию он даст? Смотрите все подробности в 1 выпуске!

Video: «Супермама» 2 сезон 1 выпуск: Заправлять постель за одну минуту — какие еще методы воспитания использует жесткая мама-тренер Валерия? Супермама 2 сезон 1 выпуск: Заправлять постель за одну минуту — какие еще методы воспитания использует мама-тренер Валерия? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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