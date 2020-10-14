«Супермама» 2 сезон 3 выпуск: Фотография Сталина и игрушка пчелки в качестве лучшего друга — в каких условиях живет дочь оперной дивы?

Сегодня, 14 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 3 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились оценивать свою третью конкурентку — оперную диву Алену. Женщина очень любит дочь, но еще больше она любит маму, ведь не представляет жизнь без нее. Но так ли это хорошо? Как оценит подобную ситуацию ведущий проекта Дмитрий Карпачев, и, главное, услышит ли героиня мнение эксперта по вопросам детской возрастной психологии? Детали в материале.

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Оперная дива Алена Гребенюк воспитывает дочь вместе со своей мамой. Женщина пытается поддерживать Лизу в любой ситуации и гордится тем, что в ее семье царит гармония и любовь.

Оценить семейный уют оперной дивы отправились участницы проекта. Алена встретила конкуренток в хорошем настроении и бодром расположении духа. Практически с порога женщины начали оценивать интерьер квартиры. Им он показался немного устаревшим. А вот во время ревизии на кухне мама-энерджайзер Лера обратила внимание на наличие вредной еды в холодильнике. И это при том, что и Алена, и ее дочь страдают от лишнего веса. К слову, именно это стало причиной буллинга Лизы в школе. Как рассказала оперная дива, она была вынуждена перевести дочь в инклюзивный класс. А все потому, что одноклассники травили девочку.

Участницы были несколько шокированы такой историей. Но еще больше их поразило то, в каких условиях живет Лиза. У девочки в комнате практически нет личных вещей. Зато есть фотография И. Сталина. К тому же бабушка не разрешает девочке брать дорогие куклы, ведь считает, что Лиза может их испортить. Тотальный контроль женщины устроили и за одеждой подростка. Так, чаще всего Лиза носит те платья и кофты, которые ей отдали мама с бабушкой. В то время как для выступлений Алена покупает платья стоимостью около 1000 долларов. К слову, друзья также не могут приходить в гости к Лизе. А все потому, что они не нравятся маме Алены. Единственная радость для подростка — плюшевая игрушка-пчелка, к которой девочка очень привязана.

Как призналась Алена, ее мама пытается контролировать не только Лизу, но и ее саму. Так, мама против того, чтобы Алена приводила в дом мужчин. Да и выбор своей дочери женщина ни разу не одобрила.

Какими еще откровениями поделится оперная дива Алена и что посоветует ей ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите подробнее в 3 выпуске.

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