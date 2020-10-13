Сьогодні, 13 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 2 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць продовжує боротися за звання кращої. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами зірки Лілії, яка дуже любить свого сина. Жінка зізнається, що в майбутньому страждатиме на свекроз, оскільки вважає, що виховує справжнього чоловіка. Але як прокоментує таку безмежну любов ведучий проєкту Дмитро Карпачов і що порадить Лілії під час особистої зустрічі?

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Лілія дуже сильно любить свого сина. Жінка відмовилася від роботи, щоб більше часу проводити з Мартіном. У свої 7 років він знімається в рекламі не тільки в Україні, а й за кордоном і отримує за це недитячі гонорари. Лілія дуже пишається успіхами свого сина. З самого початку зустрічі з конкурентками вона хотіла продемонструвати таланти Мартіна, однак хлопчик відмовився це робити, сказавши, що соромиться. Така поведінка не сподобалася Лілії, але решта учасниць зауважили, що для дітей такого віку це нормально. Також Лілія розповіла про секції і гуртки, які відвідує Мартін. Але сам хлопчик зізнався, що йому не все подобається.

Мама зірки розповіла, що виховує Мартіна, як справжнього чоловіка, і в майбутньому буде дуже вимоглива до вибору невістки. Як зізналася Лілія, обраниці її сина потрібно постаратися, щоб заслужити її прихильність. Однак таку позицію розділили не всі учасниці. Їм здалося, що зайвий контроль — це занадто.

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Також Лілія розповіла про те, як проходять зйомки і скільки заробляє Мартін. До слова, всі гроші, які він отримує, забирає його мама. Жінка вважає, що її син ще надто маленький, щоб розпоряджатися грошима.

Під час відвертої розмови Лілія прочитала лист, який написала для свого сина. У ньому вона розповіла Мартіну про всі муки, які пережила, бувши вагітною. Також Лілія яскраво описала всі муки пологів та грудного вигодовування. Однак учасницям здалося, що це занадто. Адже маленькій дитині зовсім не потрібно знати такі подробиці.

Щоб відвернути увагу Лілії від розмов про Мартіна, учасниці вирішили поговорити про чоловіків. Мама зірки розповіла, що не проти нових стосунків, але вона чекає на того, хто зможе допомогти їй і Мартіну, адже Лілія не планує виходити на роботу, оскільки вважає своєю роботою виховання сина. Конкурентки спробували запропонувати їй піти на побачення з чоловіком, якого вони дібрали на сайті знайомств. Однак жінці не сподобався жоден із кандидатів. Учасниці зробили висновок, що Лілія просто не хоче шукати чоловіка, але чекає, що він сам з’явиться на її порозі.

Що ж порадить мамі зірки ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Які рекомендації з виховання він дасть? Дивіться всі подробиці в 2 випуску!

Video: «Супермама» 2 сезон 2 випуск: До чого може призвести безмежна любов матері до сина Супермама 2 сезон 2 випуск: До чого може привести безмежна любов матері до сина. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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