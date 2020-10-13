«Супермама» 2 сезон 2 выпуск: К чему может привести безграничная любовь матери к сыну

Сегодня, 13 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 2 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка участниц продолжает сражаться за звание лучшей. И сегодня конкурентки отправятся в гости к маме звезды Лилии, которая души не чает в своем сыне. Женщина признается, что в будущем будет страдать свекрозом, так как считает, что воспитывает настоящего мужчину. Но как прокомментирует такую безграничную любовь ведущий проекта Дмитрий Карпачев и что посоветует Лилии во время личной встречи?

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Лилия очень сильно любит своего сына. Женщина отказалась от работы, чтобы больше времени проводить с Мартином. В свои 7 лет он уже снимается в рекламе не только в Украине, но и за рубежом и получает за это недетские гонорары. Лилия очень гордится его успехами. С самого начала встречи с конкурентками она хотела продемонстрировать таланты Мартина, однако мальчик отказался это делать, объяснив стеснением. Такое поведение не понравилось Лилии, но остальные участницы посчитали, что для детей такого возраста это нормально. Также Лилия рассказала гостям о секциях и кружках, которые посещает Мартин. Но сам мальчик признался, что ему не все нравится.

Мама звезды рассказала, что воспитывает в своем сыне настоящего мужчину и в будущем будет очень требовательна к выбору невестки. Как призналась Лилия, избраннице ее сына нужно будет постараться, чтобы заслужить ее благосклонность. Однако такую позицию разделили не все участницы. Им показалось, что излишний контроль — это слишком.

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Также Лилия рассказала о том, как проходят съемки и сколько зарабатывает Мартин. К слову, все деньги, которые он зарабатывает, забирает его мама. Женщина считает, что ее сын еще слишком маленький, чтобы распоряжаться деньгами.

Во время откровенного разговора Лилия прочитала письмо, которое написала для своего сына. В нем мама звезды рассказала Мартину о всех муках, которые пережила, будучи беременной. Также Лилия в красках расписала все муки родов и грудного вскармливания. Однако участницам показалось, что это перебор. Ведь маленькому ребенку совсем не нужно знать такие подробности.

Чтобы отвлечь Лилию от разговоров о Мартине, участницы решили поговорить о мужчинах. Мама звезды рассказала, что не против новых отношений, но она ждет мужчину, который сможет помочь ей и Мартину, ведь Лилия не планирует выходить на работу, поскольку считает, что ее работа — воспитание сына. Конкурентки попытались предложить ей пойти на свидание с мужчиной, которого они подобрали на сайте знакомств. Но женщине не понравился ни один из кандидатов. Участницы сделали вывод, что Лилия просто не хочет искать мужчину, но ждет, что он сам появится на ее пороге.

Что же посоветует маме звезды ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Какие рекомендации по воспитанию он даст? Смотрите все подробности во 2 выпуске!

Video: «Супермама» 2 сезон 2 выпуск: К чему может привести безграничная любовь матери к сыну Супермама 2 сезон 2 выпуск: К чему может привести безграничная любовь матери к сыну. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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