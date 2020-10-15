«Супермама» 2 сезон 4 выпуск: Почему участницы усомнились в искренности бизнес-мамы Елены

Сегодня, 15 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Конкурентки отправились в гости к последней участнице ― бизнес-маме Елене. Женщина успешно руководит четырьмя бизнесами и воспитывает двоих детей. Однако мамочки усомнились в ее искренности. Подробности читайте в материале.

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Сегодня состоялся финал первой недели 2 сезона психологического реалити «Супермама». Оценки уже выставлены, и совсем скоро вы узнаете, кто получит заветное звание. Но прежде участницы отправились в гости к бизнес-маме Елене, которая успешно управляет четырьмя бизнесами и воспитывает двоих детей. Женщина считает, что нельзя полностью растворяться в материнстве, а нужно развиваться и самореализовываться. Но разделят ли ее мнение конкурентки?

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Елена встретила участниц в автосалоне и рассказала, как ей удалось развить свой бизнес. После непродолжительного общения она познакомила конкуренток со своими детьми. Участницы были просто в восторге от Марка и Лизы. Однако мама звезды Лилия не совсем согласна с утверждением Елены, что она проводит с детьми достаточно времени. Лилия считает, что Елена не на одной волне с детьми и пропускает важные моменты в их жизни. Однако сама бизнес-мама не видит в этом проблемы. Более того, она даже не ревнует своих детей к няне, когда они ее обнимают.

Также в откровенном разговоре с мамочками Елена рассказала, почему рассталась с их отцом. Женщина призналась, что у нее был период, когда из-за переутомления она уже не могла нормально существовать. Поэтому Елена решила улететь на неделю в Италию. Вернувшись, она поняла, что хочет жить иначе. Однако не все участницы одобрили такой поступок. Например, Лилия призналась, что никогда бы не оставила своего сына на неделю, уехав в отпуск.

Но что посоветует бизнес-маме ведущий проекта Дмитрий Карпачев? А также кто получит звание супермамы? Смотрите все подробности в 4 выпуске!

Video: «Супермама» 2 сезон 4 выпуск: Почему участницы усомнились в искренности бизнес-мамы Елены Супермама 2 сезон 4 выпуск: Почему участницы усомнились в искренности бизнес-мамы Елены? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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