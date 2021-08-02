Насколько сильно нужно контролировать своих детей? До какого возраста их необходимо сопровождать? Так, героиня 15 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-контролер Елена — привыкла контролировать каждый шаг своих дочерей. Женщина следит за их перемещением с помощью специального приложения на телефоне, а также не разрешает самостоятельно гулять и пользоваться общественным транспортом. Насколько это может навредить гармоничному развитию детей, разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Елена — тревожная мама. Она воспитывает двоих дочерей и контролирует каждый их шаг: не разрешает девочкам пользоваться общественным транспортом, не выпускает их одних на улицу и даже сопровождает младшую дочь в туалет, когда та на тренировке. Елена уверена, что таким способом защищает детей от жестокого мира, ведь за поворотом может ждать неадекватный человек, который захочет причинить им вред.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев уверен, что Елена перебарщивает. Он считает, что женщине давно нужно было позаботиться о том, чтобы ее дети с такими мелкими потребностями справлялись самостоятельно. Ведь это поможет им вырасти уверенными людьми, которые смогут о себе позаботиться.

«Почему-то многие родители думают, что их дети повзрослеют и в один день станут самостоятельными. Но этого не случается. Самостоятельность основывается на личном опыте, который нарабатывается годами. И если, например, ребенок, который до 15 лет никогда не ездил в общественном транспорте, выйдет не на той остановке, он может не знать, что делать без родителей», — отметил Дмитрий Карпачев.

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Также ведущий проекта обратил внимание на то, что самая большая ошибка Елены — это запугивание детей. В критических ситуациях часто вместо того, чтобы успокоить ребенка, она акцентирует внимание на страхах. Эксперт уверен, что таким поведением она формирует привычку бояться всего незнакомого и усиливает убеждение, что мир небезопасный и враждебный. И в будущем это может помешать детям открываться чему-то новому.

Но прислушалась ли Елена к советам Дмитрия Карпачева? А также какие еще советы она услышала от ведущего? Смотрите все подробности в видео.

Video: Тревожные родители — что делать: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, что делать, если родители - тревожны. Советы от шоу Супермама, что делать, если родители контролируют?

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