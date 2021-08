Наскільки сильно потрібно контролювати своїх дітей? До якого віку їх треба супроводжувати? Так, героїня 15 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-контролерка Олена — звикла контролювати кожен крок своїх дочок. Жінка стежить за їх переміщенням за допомогою спеціального додатку на телефоні, а також не дозволяє самостійно гуляти і користуватися громадським транспортом. Наскільки це може нашкодити гармонійному розвитку дітей, розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Олена — тривожна мама. Вона виховує двох доньок і контролює кожен їхній крок: не дозволяє дівчаткам користуватися громадським транспортом, не випускає їх самих на вулицю і навіть супроводжує молодшу дочку в туалет, коли та на тренуванні. Олена впевнена, що в такий спосіб захищає дітей від жорстокого світу, адже за поворотом може чекати неадекватна людина, яка захоче заподіяти їм шкоду.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов упевнений, що Олена перебільшує. Він вважає, що жінка давно мала би подбати про те, щоб її діти з такими дрібними потребами справлялися самотужки. Адже це допоможе їм вирости впевненими людьми, які зможуть про себе подбати.

Також ведучий проєкту звернув увагу на те, що найбільша помилка Олени — це залякування дітей. У критичних ситуаціях часто замість того, щоб заспокоїти дочку, вона акцентує увагу на страхах. Експерт упевнений, що такою поведінкою вона формує звичку боятися всього незнайомого і підсилює переконання, що світ небезпечний і ворожий. І в майбутньому це може перешкодити дітям відкриватися чомусь новому.

Та чи прислухалася Олена до порад експерта? А також які ще поради вона почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці у відео.

