Могут ли родители позволять себе выпивать в присутствии детей? И к каким последствиям это может привести? Так, героиня 11 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — люксовая мама Оля — воспитывает троих детей, которых очень любит. Однако еще она любит алкоголь… Но как пагубное пристрастие может сказаться на развитии детей? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Люксовая мама Оля считает себя хорошей мамой. Она очень много сил и денег вкладывает в развитие своих троих детей. Однако, пребывая в гостях у нее, участницы отметили, что хозяйка дома была в нетрезвом состоянии. Это, к слову, подтвердили и трое детей люксовой мамы. Они признались, что она практически каждый день может позволить себе выпить пару бокалов вина.

Сама Оля не видит в этом проблемы и считает, что так она расслабляется после тяжелого дня. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии засомневался в искренности участницы:

«Похоже, что алкоголь — единственный способ расслабиться и повеселиться для Оли. Плохо, что дети это понимают, ведь в будущем могут перенять такую модель поведения».

Ведущий проекта посоветовал люксовой маме воспользоваться альтернативными способами отдыха: спорт, йога, массаж, отдых в кругу семьи. Также он отметил, что было бы здорово, если бы Ольга положила начало новым семейным ритуалам, в которых она с детьми смогла бы приятно проводить время. Без алкоголя.

Но прислушается ли Оля к советам эксперта? Смотрите все подробности в видео.

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