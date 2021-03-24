Как правильно выстроить отношения со старшим ребенком, чтобы он не чувствовал себя ущемленным после рождения младших братиков и сестричек? Так, героиня 11 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — уникальная мама Оксана — воспитывает шестерых детей. Старшей дочке Алисе 7 лет, а пятерняшкам по 4 с половиной года. Оксана признается, что девочка очень ревнует ее к младшим детям. Как правильно повести себя в такой ситуации и не обделить ни единого ребенка? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Оксана признается, что старшая дочь очень ревнует ее к пятерняшкам. Уникальная мама чувствует свою вину перед Алисой за то, что недодает ей внимания. Ситуация усугубляется еще и тем, что Алиса может начать капризничать или вести себя, как маленькая. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил, что часто после рождения второго ребенка у старшего может наблюдаться регресс поведения, когда он начинает вести себя, как маленький: просит соску, не одевается самостоятельно, хотя раньше это делал, забывает слова.

«В норме такое поведение должно пройти само собой через полгода. Однако похоже, в этой семье этого не произошло. Возможно, из-за того, что младших братьев и сестричек пятеро», — отметил ведущий.

Дмитрий Карпачев посоветовал Оксане обратиться за помощью к детскому психологу, чтобы решить этот вопрос.

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Также во время личной встречи ведущий проекта отметил, что уникальной маме стоит больше вовлекать старшую дочь в воспитание пятерняшек. Но это вовсе не значит, что у девочки должно появиться больше обязанностей:

«Она может быть для младших братьев и сестер примером. Постарайтесь больше с ней советоваться, чтобы она почувствовала свою значимость».

Какие еще советы мама пятерняшек услышала от ведущего проекта? Смотрите все подробности в видео.

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