Як правильно вибудувати взаємини зі старшою дитиною, щоб вона не відчувала себе обділеною після народження молодших братиків і сестричок? Так, героїня 11 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — унікальна мама Оксана — виховує шістьох дітей. Старшій доньці Алісі 7 років, а п’ятірнятам по 4 з половиною роки. Оксана зізнається, що дівчинка дуже ревнує її до молодших дітей. Як правильно повестися в такій ситуації і не обділити увагою жодну дитини? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Як не допустити ревнощів між дітьми: поради Дмитра Карпачова

Оксана зізнається, що старша дочка дуже ревнує її до п’ятірнят. Унікальна мама відчуває свою провину перед Алісою за те, що недодає їй уваги. Ситуація ускладнюється ще й тим, що Аліса може почати вередувати або поводитись, як маленька. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначив, що часто після народження другої дитини у старшої може спостерігатися регрес поведінки, коли вона починає поводитись, як маленька: просить соску, не вдягається самостійно, хоча раніше це робила, забуває слова.

Дмитро Карпачов порадив Оксані звернутися по допомогу до дитячого психолога, щоб вирішити це питання.

Більше на тему: Особисті кордони дитини: поради Дмитра Карпачова

Також під час особистої зустрічі ведучий проєкту зазначив, що унікальній мамі варто більше залучати старшу дочку до виховання п’ятірні. Проте це зовсім не означає, що в дівчинки має з’явитися більше обов’язків:

Які ще поради мама п’ятірні почула від ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.