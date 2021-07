Чи можуть батьки дозволяти собі випивати в присутності дітей? І до яких наслідків це може призвести? Так, героїня 11 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — люксова мама Оля — виховує трьох дітей, яких дуже любить. Однак ще вона любить алкоголь… Та як згубна пристрасть може позначитися на розвитку дітей? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Люксова мама Оля називає себе хорошою мамою. Вона дуже багато сил і грошей вкладає в розвиток своїх трьох дітей. Однак, перебуваючи в гостях у неї, учасниці зауважили, що господиня дому була в нетверезому стані. Це, до речі, підтвердили і троє дітей люксової мами. Вони зізналися, що вона практично щодня може дозволити собі випити кілька келихів вина.

Сама Оля не бачить у цьому проблеми і вважає, що так вона розслабляється після важкого дня. Однак експерт із питань дитячої вікової психології засумнівався в щирості учасниці:

Ведучий проєкту порадив люксовій мамі скористатися альтернативними способами відпочинку: спорт, йога, масаж, відпочинок у колі сім’ї. Також він зазначив, що було б чудово, якби Ольга започаткувала нові сімейні ритуали, у яких вона з дітьми змогла б приємно проводити час. Без алкоголю.

Та чи дослухається Оля до порад експерта? Дивіться всі подробиці у відео.

