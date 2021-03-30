С какого возраста дети могут брать в руки оружие? И могут ли они им пользоваться самостоятельно, без родителей? Так, героиня 14 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — бизнес-мама Ирина — воспитывает двоих детей самостоятельными личностями. Она не боясь оставляет их одних дома и разрешает брать оружие. Насколько это опасно, разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Бизнес-мама Ирина с детства приучает своих сыновей к самостоятельности. Старший, Никита, с 6 лет ходит с отцом на охоту и в свои 12 может сам спокойно взять оружие и пострелять по банкам или по воронам. Однако участницы, став свидетелями подобной сцены, пришли в ужас. По их мнению, это очень опасно и безответственно, ведь Никита — еще ребенок и может травмировать как себя, так и окружающих.

Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Он отметил, что, к сожалению, многие люди очень легкомысленно относятся к пневматическому оружию, полагая, что им нельзя серьезно травмировать. Однако известно много историй о том, как дети ранили себя или окружающих в процессе игры с таким оружием. Ведущий проекта акцентировал внимание на том, что существует закон, который разрешает пользоваться пневматическим оружием только с 16 лет, а огнестрельным — с 21.

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Также эксперт отметил, что существует такой вид отдыха, как спортивная охота. И много мужчин хотят привлечь своих сыновей к этому занятию. Однако, по мнению Дмитрия Карпачева, стрельба по воронам — это не спорт и не охота. Это убийство ради потехи:

«По сути родители дают разрешение ребенку на жестокое отношение к живым существам. Я хотел бы спросить у Ирины, как она объяснила сыну, почему стрелять по воронам можно, а по кошкам — нет».

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев обратил внимание участницы проекта на этот вопрос и попросил провести беседу с сыновьями, чтобы предотвратить возможные последствия. Но прислушается ли Ирина к мнению эксперта? А также какие еще советы она услышит от ведущего? Смотрите все подробности в видео.

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