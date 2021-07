Із якого віку діти можуть брати в руки зброю? І чи можуть вони нею користуватися самостійно, без батьків? Так, героїня 14 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — бізнес-мама Ірина — виховує двох дітей самостійними особистостями. Вона без побоювання залишає їх самих удома і дозволяє брати зброю. Наскільки це небезпечно, розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Бізнес-мама Ірина з дитинства привчає своїх синів до самостійності. Старший, Микита, з 6 років ходить з батьком на полювання і у свої 12 може сам спокійно взяти зброю і постріляти по банках або по воронах. Однак учасниці, ставши свідками подібної сцени, були нажахані. На їхню думку, це дуже небезпечно й безвідповідально, адже Микита — ще дитина і може травмувати як себе, так і інших.

Такої ж думки і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Він зазначив, що, на жаль, багато людей дуже легковажно ставляться до пневматичної зброї, вважаючи, що нею не можна серйозно травмувати. Однак відомо багато історій про те, як діти ранили себе та інших у процесі гри з такою зброєю. Ведучий проєкту акцентував увагу на тому, що існує закон, який дозволяє користуватися пневматичною зброєю тільки з 16 років, а вогнепальною — з 21.

Також експерт зазначив, що існує такий вид відпочинку, як спортивне полювання. І багато чоловіків хочуть залучити своїх синів до цього заняття. Однак, на думку Дмитра Карпачова, стрілянина по воронах — це не спорт і не полювання. Це вбивство заради втіхи:

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов звернув увагу учасниці проєкту на це питання і попросив провести бесіду з синами, щоб запобігти можливим наслідкам. Та чи прислухається Ірина до думки експерта? А також які ще поради вона почує від ведучого? Дивіться всі подробиці у відео.

