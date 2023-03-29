«Неймовірна правда про зірок»: які голлівудські знаменитості вчать українську мову?

Українська мова – це не тільки красиво, це ще й модно. Хто зі знаменитостей вчить українську вже під час повномасштабного вторгнення, а також – які голлівудські зірки говорять і навіть співають українською – розповіли Григорій Решетник та Надія Матвєєва у «Неймовірній правді про зірок» на СТБ.

Українська мова сьогодні – це потужний символ свободи та гідності не тільки в Україні, а й поза її межами. За даними одного з найпопулярніших сервісів з вивчення мов від початку повномасштабного вторгнення кількість людей у всьому світі, які почали вчити українську, досягла позначки в майже півтора мільйони. Говорити українською – це не просто класно, це дуже модно та прогресивно. Та не тільки говорити, а й співати.

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Нещодавні акції протесту, які розпочались у Грузії, супроводжувались виконанням українського гімну. Бо наша мова стала маркером боротьби за волю.

Популяризації удостоюється і українська поезія. Вишукані вірші Лесі Українки зазвучали у французькому перекладі у виконанні Катрін Деньоф. А поезія Тараса Шевченка – з вуст метра французького кіно – Алена Делона.

Голлівудська акторка, номінантка на премію «Оскар» і «Золотий глобус» Віра Фарміга пішла ще далі – і зачитала вірш Василя Симоненка мовою оригіналу. Вона народилася в сім’ї іммігрантів з України. До 6 років говорила виключно українською мовою.

Спів красуні нашою мовою («Ой, у гаю при Дунаю») – Міли Йовович – також можна знайти на просторах інтернету. Вона народилася у Києві у 1975 році. У 80-х її батьки іммігрували спочатку до Англії, а потім – до США. Попри це, рідну мову акторка не забуває, як і про повномасштабну війну.

45 мільйонів доларів на допомогу українцям – така приблизна сума, яку вже зібрала голлівудська акторка, уродженка міста Чернівці – Міла Куніс. І зупинятися на цьому не збирається. Навіть її 8–річна донька також вважає себе українкою і дуже пишається цим.

Та належати корінням до України зовсім необов’язково, щоб любити її та навіть вивчити мову. Це доводить своїм прикладом голлівудська зірка серіалу «Надможливе» – Міша Коллінз. З перших днів повномасштабного вторгнення він підтримує нашу державу та вірить в нашу перемогу. В знак захоплення актор звернувся до українців українською мовою.

Українською говорить і американський історик зі світовим ім’ям – Тімоті Снайдер, який став амбасадором благодійної платформи – UNITED24. Тімоті записує англійською для іноземців повчальні відео про історію України, яку вивчає вже чверть століття. Та нещодавно в інтерв’ю на питання: «Коли закінчиться війна?», він відповів українською. Снайдер вірить, що перемогу України будемо святкувати цього року.

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