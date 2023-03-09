Можу посміхатися і жити далі, а можу розплакатися після розмови з Андрієм: акторка Наталка Денисенко про чоловіка в ЗСУ та життя в реаліях війни

У відвертому інтерв’ю для «Неймовірної правди про зірок» на СТБ з Григорієм Решетником та Надією Матвєєвою відверто про життя під час війни розповіла зірка серіалу «Кріпосна», акторка Наталка Денисенко. Вона дала чесні відповіді на питання стосовно чоловіка, Андрія Федінчика, який прямо зараз боронить країну від окупантів, розповіла, як їй вдається не падати духом та що її надихає.

Чому залишилась в Україні

Я не хотіла кудись їхати, тікати. Мені просто хотілося бути вдома. До того ж, мій чоловік в ЗСУ. Думала: «Не дай бог щось, то я маю бути десь поруч, щоб вирішити якісь питання.

Про хейт у соцмережах

Наталка зіштовхнулась з хейтом у соцмережах. Деякі коментатори дивувались, що жінка продовжує жити, працювати, доглядати за собою, попри всі складнощі.

«Напевне, таке пишуть люди, у яких чоловіки не на війні. У них є якісь упередження, як має виглядати жінка, чоловік якої зараз боронить країну. Жінки не сидять і не плачуть постійно, тому що у них є інші справи. Треба жити далі», – пояснила акторка.

Коли «накривають» емоції

Я можу усміхатися і жити далі, а можу розплакатися, наприклад, коли почую пісню. Або після розмови з чоловіком. Потім далі пішла в магазин, чи знімати огляди в Інстаграм, чи по іншим справах. З Андрієм спілкуємось щодня, він на зв’язку. Нещодавно відправляла йому відео, як син дивиться на наше сімейне фото, яке висить при вході, і говорить: «Як я чекаю на тата…».

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Про свою самостійність

Коли закінчиться війна і повернеться Андрій, мені потрібно буде наново вчитися просити допомоги. Він завжди мені казав, що я домінант у стосунках, ніколи нічого сама не попрошу.

Про натхнення та роботу

Поки чоловік на війні, теплими обіймами маму зігріває її син. Він не дає Наталці падати духом. Окрім часу з дитиною, акторці допомагає розвіятися прогулянка вздовж Київського моря.

Наталка зізнається, що акторські пропозиції продовжують надходити, проте головним джерелом заробітку сьогодні все ж є ведення блогу. А не так давно вона поринула у ще одну улюблену справу – власний проєкт «Наталка-читалка».

«Я читаю вірші українських поетів на публіку, під звуки фортепіано. Це благодійні вечори. Так, ми з глядачами зібрали до 400 тисяч гривень», – розповіла акторка.

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