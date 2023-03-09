Могу улыбаться и жить дальше, а могу расплакаться после разговора с Андреем: актриса Наталка Денисенко о муже в ВСУ и жизни в реалиях войны

В откровенном интервью «Неймовірної правди про зірок» на СТБ с Григорием Решетником и Надеждой Матвеевой откровенно о жизни во время войны рассказала звезда сериала «Крепостная», актриса Наталка Денисенко. Она дала честные ответы на вопросы о муже, Андрее Фединчике, который прямо сейчас защищает страну от оккупантов, рассказала, как ей удается не падать духом и что ее вдохновляет.

Почему осталась в Украине

Я не хотела куда-то уезжать, убегать. Мне просто хотелось быть дома. К тому же мой муж в ВСУ. Думала: «Не дай бог что-нибудь, так я должна быть где-то рядом, чтобы решить какие-то вопросы.

О хейте в соцсетях

Наталья столкнулась с хейтом в соцсетях. Некоторые комментаторы удивлялись, что женщина продолжает жить, работать, ухаживать за собой, несмотря на все сложности.

«Наверное, такое пишут люди, у которых мужчины не на войне. У них есть какие-то предубеждения, как должна выглядеть женщина, мужчина которой сейчас защищает страну. Женщины не сидят и не плачут постоянно, потому что у них есть другие дела. Надо жить дальше», – объяснила актриса.

Когда «накрывают» эмоции

Я могу улыбаться и жить дальше, а могу расплакаться, например, когда услышу песню. Или после разговора с мужем. Потом дальше пошла в магазин, снимать обзоры в Инстаграм, или по другим делам. С Андреем общаемся каждый день, он на связи. Недавно отправляла ему видео, как сын смотрит на наше семейное фото, висящее у входа, и говорит: «Как я жду папу…».

Больше по теме: Від творців фільму «Мама»: Основа Фільм Продакшн у партнерстві з телеканалом СТБ та телекомпанією ERR (Естонія) знімають воєнну драму «Юрик», засновану на реальних подіях

О своей самостоятельности

Когда закончится война и вернется Андрей, мне нужно будет снова учиться просить помощи. Он всегда мне говорил, что я доминант в отношениях, никогда ничего сама не попрошу.

О вдохновении и работе

Пока муж на войне, теплыми объятиями маму согревает ее сын. Он не дает Наталке падать духом. Кроме времени с ребенком актрисе помогает развеяться прогулка вдоль Киевского моря.

Наталка признается, что актерские предложения продолжают поступать, однако главным источником заработка сегодня все же есть ведение блога. А недавно она погрузилась в еще одно любимое дело – собственный проект «Наталка-читалка».

«Я читаю стихи украинских поэтов на публику под звуки фортепиано. Это благотворительные вечера. Да, мы со зрителями собрали до 400 тысяч гривен», — рассказала актриса.

Больше по теме: «Справедливость»: количество серий и график выхода на СТБ

Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок» по субботам в утреннем слоте в 9:30 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ