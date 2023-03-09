Сериал Справедливость: сколько серий нового сериала от СТБ

«Справедливость»: количество серий и график выхода на СТБ

Состоялась премьера мелодрамы «Справедливость» на СТБ. С понедельника по четверг в 20:00 смотрите новые серии истории о том, как из-за слепой и деспотической родительской любви рушится судьба взрослой дочери. Сколько всего серий в сериале «Справедливость» и их график выхода — читайте в материале STB.UA.

«Справедливость»: количество серий

Драматический сериал «Справедливость» насчитывает 24 серии, премьеру которых удивят с понедельника по четверг на телеканале СТБ. События проходят в четырех разных временных рамках: 2003, 2006, 2018 и 2021 год. Актриса Анна Сагайдачная играет главную роль Надежды Матвиенко. По сюжету она борется за право на любовь и счастье! Все меняется, когда в ее жизнь вторгаются настоящие чувства. Однако теперь ей понадобятся годы терпения и упорной борьбы, чтобы снова обрести любовь своего истинного избранника и объединить семью.

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«Справедливость»: график выхода серий

27 февраля – 1, 2 серии в 20:00;

28 февраля – 3, 4 серии в 20:00;

1 марта – 5, 6 серии в 20:00;

2 марта – 7, 8 серии в 20:00;

5 марта – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 серии (повтор) в 07:30;

6 марта – 9, 10 серии в 20:00;

7 марта – 11, 12 серии в 20:00;

8 марта – 13, 14 серии в 20:00;

9 марта – 15, 16 серии в 20:00;

12 марта – 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 серии (повтор) в 08:00;

13 марта – 17, 18 серии в 20:00;

14 марта – 19, 20 серии в 20:00;

15 марта – 21, 22 серии 20:00;

16 марта – 23, 24 серии в 20:00.

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