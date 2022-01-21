22 січня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами відомого спортсмена Василя Вірастюка, танцівника Влада Ями, герцогині Кейт Міддлтон та розберуться у містичних історіях про життя та смерть. Докладніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 22 січня 2022 року ви дізнаєтесь:

Богатир Василь Вірастюк зіграв у гру СТБ «Було ― Не було» і розкрив свої таємниці.

Знаменитий танцівник Влад Яма ― його старі фотографії, яких ми не бачили, і з якими історіями вони пов’язані?

Кейт Міддлтон нещодавно відзначила ювілей ― 40-річчя. Що ми знаємо про дружину спадкоємця британського престолу ― її життя, досягнення, родичі.

Мініфільм про зірок, які могли не народитися: містичні та драматичні історії про їх народження та їхніх батьків.

Пари в українському та зарубіжному шоу-бізнесі, від яких ми в захваті, і що в них нового ― Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі, Джон Красінскі та Емілі Блант, Даша Квіткова і Нікіта Добринін та ін.

Мініфільм про зірок, котрі пережили клінічну смерть: як це було, і які почалися наслідки.

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