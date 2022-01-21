«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.01.2022
21.01.2022
22 января в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами известного спортсмена Василия Вирастюка, танцора Влада Ямы, герцогини Кейт Миддлтон и разберутся в мистических историях о жизни и смерти. Детали читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.01.2022
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 22 января 2022 года вы узнаете:
- Богатырь Василий Вирастюк сыграл в игру СТБ «Было ― Не было» и раскрыл свои тайны.
- Знаменитый танцор Влад Яма ― какие его старые фотографии мы не видели, и с каким историями они связаны?
- Кейт Миддлтон недавно отметила юбилей ― 40-летие. Что мы знаем о жене наследника британского престола ― ее жизнь, достижения, родственники.
- Мини-фильм о звездах, которые могли не родиться: мистические и драматические истории об их рождении и их родителях.
- Пары в украинском и зарубежном шоу-бизнесе, от которых мы в восторге, и что у них нового ― Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, Джон Красински и Эмили Блант, Даша Квиткова и Никита Добрынин и др.
- Мини-фильм о звездах, переживших клиническую смерть: как это было и какие начались последствия.
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