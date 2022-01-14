«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 15.01.2022
14.01.2022
15 січня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами відомого модельєра Андре Тана, розкажуть про правила життя шеф-кухаря та судді «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво, а також подробицями про фронтвумен гурту Kazka. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 15.01.2022
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 15.01.2022
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 15 січня 2022 року ви дізнаєтесь:
- «Прокляття Бреда Пітта» ― 7 романів актора, які закінчилися провалом. З ким зірка зараз, і які стосунки в нього з дітьми та колишньою дружиною?
- Відомий модельєр Андре Тан зіграє у гру «Було ― Не було» і зізнається, що про його життя правда, а що ні.
- Знаменитий кулінар, шеф-кухар, власник ресторанів і суддя «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво заінтригує подробицями життя на честь свого ювілею ― 50-річчя.
- На прогулянці з журналістами Олександра Заріцька поділиться секретами про себе та гурт Kazka.
- У спецфільмі «Санпаку»-2 розповімо про містичне повір’я про «третій білий», про зірок, які «можуть бути прокляті», а також про теорії фанатів.
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