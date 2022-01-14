15 січня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами відомого модельєра Андре Тана, розкажуть про правила життя шеф-кухаря та судді «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво, а також подробицями про фронтвумен гурту Kazka. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 15.01.2022 Неймовірна правда про зірок випуск від 15.01.2022: які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Андре Тан, Ектор Хіменес-Браво, Бред Пітт та інші.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 15.01.2022 Неймовірна правда про зірок випуск від 15.01.2022: які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Андре Тан, Ектор Хіменес-Браво, Бред Пітт та інші.

Більше на тему: Актори «Кріпосної» вперше розкрили найголовніші таємниці свого життя у 3 та 4 випусках проєкту «Мій секрет»

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 15 січня 2022 року ви дізнаєтесь:

«Прокляття Бреда Пітта» ― 7 романів актора, які закінчилися провалом. З ким зірка зараз, і які стосунки в нього з дітьми та колишньою дружиною?

Відомий модельєр Андре Тан зіграє у гру «Було ― Не було» і зізнається, що про його життя правда, а що ні.

Знаменитий кулінар, шеф-кухар, власник ресторанів і суддя «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво заінтригує подробицями життя на честь свого ювілею ― 50-річчя.

На прогулянці з журналістами Олександра Заріцька поділиться секретами про себе та гурт Kazka.

У спецфільмі «Санпаку»-2 розповімо про містичне повір’я про «третій білий», про зірок, які «можуть бути прокляті», а також про теорії фанатів.

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