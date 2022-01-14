15 января в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами известного модельера Андре Тана, расскажут о правилах жизни шеф-повара и судьи «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво, а также подробности о фронтвумен группы Kazka. Детали читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.01.2022 Неймовірна правда про зірок выпуск від 15.01.2022: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Андре Тан, Эктор Хименес-Браво, Брэд Питт и другие.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.01.2022 Неймовірна правда про зірок выпуск від 15.01.2022: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Андре Тан, Эктор Хименес-Браво, Брэд Питт и другие.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 15 января 2022 года вы узнаете:

«Проклятье Брэда Питта» ― 7 романов актера, которые закончились провалом. С кем звезда сейчас, и какие отношения у него с детьми и бывшей женой?

Известный модельер Андре Тан сыграет в игру «Было ― Не было» и признается, что о его жизни правда, а что нет.

Знаменитый кулинар, шеф-повар, владелец ресторанов и судья «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво заинтригует подробностями жизни в честь своего юбилея ― 50-летия.

На прогулке с журналистами Александра Зарицкая поделится секретами о себе и группе Kazka.

В спецфильме «Санпаку»-2 расскажем о мистическом поверье о «третьем белом», о звездах, которые «могут быть прокляты», и о теориях фанатов.

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