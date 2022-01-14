15 січня на СТБ стартує новий сезон проєкту про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок», де Надія Матвєєва та Григорій Решетник розкриватимуть нові таємниці шоу-бізнесу. Креативний продюсер проєкту Веніамін Вегерчук розповів, які нововведення чекають на глядачів у 2022 році і чому ведучих насправді не двоє, як ми бачимо на екрані. Подробиці в матеріалі.

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На нас чекають нові цікаві рубрики у 2022 році?

Звичайно! Цього року будуть не лише нові рубрики, а й нові обличчя.

Ми збиратимемо ексклюзиви з усіх масштабних заходів країни. Ми робитимемо журналістські розслідування і показуватимемо глядачам усе те, що намагаються приховати знаменитості! Крім того, у нас з’явиться сторінка в інстаграмі, на якій люди зможуть бачити кадри, що не ввійшли в ефір, курйозні моменти на зйомках та окремі рубрики, розроблені спеціально для соціальних мереж!

Яких зірок, котрі ще не були у програмі, ви хотіли би покликати?

Дуже чекаємо в нашій програмі Монатика, Андрія Данилка, Віру Брежнєву, Тіну Кароль та Андрія Шевченка. Нам є про що поговорити, та, на жаль, графік відомих людей дуже щільний і не завжди виходить так, як хочеться. Наші двері завжди відчинені. Заходьте.

Кого із закордонних знаменитостей хотіли би покликати до «Неймовірної правди про зірок»?

Хотів би бачити у «Неймовірній правді про зірок» Бреда Пітта та Анджеліну Джолі. Та навряд чи в них вийде приїхати, бо нема на кого залишити дітей… А якщо серйозно, то ми активно працюємо над тим, щоб у нашій програмі були інтерв’ю із зірками світового рівня! І дуже сподіваюся, що в нас це вийде!

Які смішні моменти зі знімання ви можете згадати?

Під час кожної зйомки відбуваються комічні ситуації. Особливо під час запису підводок у студії.

Відкрию секрет! Насправді, у нас працює троє ведучих: Надя Матвєєва, Григорій Решетник та Семмі (собачка Наді). Вона є повноцінним членом нашої команди і присутня на кожному зніманні. Поки ведучі записують підводки, вона відпочиває біля столу або під столом. Та коли їй стає нудно, Семмі бере знімальний процес під контроль. Вона стає головною на майданчику, і до неї важливо дослухатися. Тобто якщо Семмі захоче потрапити в ефір, значить, вона там буде! Саме так Семмі стала ведучою одного з випусків «Неймовірної правди про зірок».

Як робота на проєкті вплинула на ваше життя та змінила його?

Це проєкт, про який я мріяв! Я щасливий працювати в команді Професіоналів! І те, що слово написано з великої літери, ― це зовсім не друкарська помилка! Чи змінила робота моє життя? Однозначно ТАК! І тільки на краще.

Є якісь нові ідеї, які ви хотіли б іще додати до проєкту?

Є! Багато! І всі ідеї наші глядачі зможуть оцінити в ефірі «Неймовірної правди про зірок»! Тож будьте з нами!

Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30.

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