Уже 15 января на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Неймовірна правда про зірок», где Надежда Матвеева и Григорий Решетник будут раскрывать новые тайны шоу-бизнеса. Креативный продюсер проекта Вениамин Вегерчук рассказал, какие нововведения ждут зрителей в 2022 году и почему ведущих на самом деле не двое, как мы видим на экране. Подробности ― в материале.

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Нас ожидают новые интересные рубрики в 2022 году?

Конечно! В этом году будут не только новые рубрики, но и новые лица.

Мы будем собирать эксклюзивы со всех масштабных мероприятий страны. Мы будем делать журналистские расследования и показывать зрителям всё то, что пытаются скрыть знаменитости. Кроме того, у нас появится страничка в инстаграме, на которой люди смогут видеть кадры, не вошедшие в эфир, курьёзные моменты на съемках и отдельные рубрики, разработанные специально для социальных сетей.

Каких звезд, которые еще не бывали на программе, вы бы хотели позвать?

Очень ждём в нашей программе Монатика, Андрея Данилко, Веру Брежневу, Тину Кароль и Андрея Шевченко. Нам есть о чём поговорить, но, к сожалению, график известных людей очень плотный и не всегда получается так, как хочется. Наши двери всегда открыты. Заходите.

Кого из зарубежных знаменитостей хотели бы позвать в «Неймовірну правду про зірок»?

Хотел бы видеть в «Неймовірній правді про зірок» Бреда Питта и Анджелину Джоли. Но вряд ли у них получится приехать, поскольку нет на кого оставить детей… А если серьёзно, то мы активно работаем над тем, чтобы в нашей программе были интервью со звёздами мирового уровня. И очень надеюсь, что у нас это получится.

Какие смешные моменты со съемок вы можете вспомнить?

Во время каждой съемки происходят комичные ситуации. Особенно во время записи подводок в студии.

Открою секрет! На самом деле у нас работает трое ведущих: Надя Матвеева, Григорий Решетник и Сэмми (собачка Нади). Она полноценный член нашей команды и присутствует на каждой съемке. Пока ведущие записывают подводки, она отдыхает возле стола либо под столом. Но когда ей становится скучно, Сэмми берёт съемочный процесс под свой контроль. Она становится главной на площадке, и к ней важно прислушиваться. То есть, если Сэмми захочет попасть в эфир, значит она там будет! Именно так Сэмми стала соведущей одного из выпусков «Неймовірної правди про зірок».

Как работа на проекте повлияла на вашу жизнь и изменила ее?

Это проект, о котором я мечтал! Я счастлив работать в команде Профессионалов! И то, что слово написано с большой буквы, ― это вовсе не опечатка! Изменила ли работа мою жизнь? Однозначно ДА! И только в лучшую сторону.

Есть какие-то новые идеи, которые вы бы хотели еще добавить в проект?

Есть! Много! И все идеи наши зрители смогут оценить в эфире «Неймовірної правди про зірок»! Так что будьте с нами!

Больше эксклюзивных новостей о жизни звёзд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30.

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