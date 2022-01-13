15 січня на СТБ стартує новий сезон проєкту про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок», де Надія Матвєєва та Григорій Решетник розкриватимуть нові таємниці шоу-бізнесу. Ведучий проєкту Григорій Решетник розповів про бекстейдж знімання проєкту та заінтригував майбутніми сюжетами «Неймовірної правди про зірок». Про що ми поговорили з Григорієм Решетником ― читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

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Чим дивуватиме глядачів новий сезон «Неймовірної правди про зірок»?

Готуємо новий сезон ― 15 січня ми вже стартуємо і будемо дивувати новими рубриками та ексклюзивами із зірками. Ми завдяки нашим журналістам можемо вивідати таємниці, які зірки не хочуть говорити самі. Тому буде ще більше спілкування з зірками ― і особистого, і сімейного, і з дітьми. До речі, саме діти часто розповідають різні цікавинки про своїх зіркових батьків.

Плюс, завдяки ситуації в країні буде ще більше світських заходів офлайн. І ці приводи завжди дають нові емоції від спілкування із зірками. Раніше ми робили онлайн-інтерв’ю, були онлайн-рубрики, а зараз є можливість віч-на-віч поспілкуватися і отримати чесні, відверті відповіді.

Я завжди кажу, що ми допомагаємо зіркам проявляти та відкривати себе ― це дуже-дуже важливо. І з нових ракурсів ― іноді людина сама не розуміє, як їй краще себе проявити, і часом те, що їй здається нецікавим, може зацікавити наших глядачів і суспільство.

На нас чекають спецвипуски в новому сезоні 2022 року?

Обов’язково чекають спецвипуски, фільми та рубрики, особливо щодо нових програм на СТБ, адже дуже скоро стартують і проєкт «Холостяк», і «Танці».

Чи важко записувати спецвипуски, коли медіасферу розриває від гучних подій?

Ні, не важко. Глядача треба дивувати різноманіттям, і в нас настільки цікаві тематичні випуски, які абсолютно конкурентоздатні тоді, коли розриває медіасферу. Втім, усе це залежить від героїв, наскільки яскраві зірки і як вони себе проявляють. Я помітив, що досі зірки багато в чому бояться себе проявляти, багато є тем, і про особисте життя в тому числі, де вони не хочуть себе розкривати. І хочеться привчати зірок до того, аби вони вивільняли ці складні для себе теми — і їм стане легше жити, і глядач побачить, що вони такі ж звичайні люди, які теж стикаються з проблемами і вирішують їх. І на цьому досвіді наш глядач зможе вчитися. Тому в нас теж є своя невеличка соціальна місія.

Пригадайте смішні випадки зі знімання останнім часом.

Та в нас кожне знімання — смішний випадок. Дуже класна і творча команда, ми весь час щось вигадуємо, танцюємо в студії, коли була ялинка ― навколо ялинки. Часто довигадуємо історії в студії ― як би це могло бути. А так ― то світло може згаснути в студії, то екран не вмикається. Та завдяки нашій команді це все швидко виправляється, тому ось такі складнощі непомітні нашому глядачеві. Це життя, це живий організм. Надюша може почати сміятися, коли щось згадає веселе. Словом, у нас усе як у сім’ї. Велика класна сім’я «Неймовірна правда про зірок».

Яку зарубіжну та яку українську зірку ви би хотіли запросити на «Неймовірну правду про зірок» для інтерв’ю?

Одна з моїх найулюбленіших зарубіжних зірок ― це Дженніфер Лопес, це ні для кого не таємниця. Ще мені подобається гурт Maneskin ― думаю, ми дійдемо до того, щоб більше їх запрошувати. А серед українських зірок ― Вєрка Сердючка, Монатик і ще багато талановитих людей. Ми відкриті для різних зірок! Артем Пивоваров ― дуже мені подобається його творчість і запал, із яким він виступає; гурт «Без обмежень». Словом, дуже багато кого, бо талановитий у нас шоу-бізнес. Може, не тільки інтерв’ю ― приходьте до нас у студію, поспілкуємося особисто, і, повірте, це буде цікаво нашому глядачеві.

Де важче працювати ― у «Неймовірній правді про зірок» чи в романтичних «Холостяку» та «Холостячці»?

Складно порівняти ці проєкти, бо вони різні. Я дуже люблю усі ці проєкти, тому що «Неймовірну правду про зірок» я веду з 2010 року, «Холостяк» ― із 2011-го. Це різні проєкти, але я віддаюсь кожному на 100%. Мені подобається, що глядачі люблять їх, люблять мене в цих проєктах, що у мене є сили додавати цим проєктам ще більшої популярності. «Холостяк» і «Холостячка» залишаються одними з найбільш обговорюваних проєктів упродовж багатьох років на українському телебаченні, а «Неймовірна правда» це все підкреслює, тому я не відчуваю важкості. Дипломований диктор, ведучий телепрограм, я завжди мріяв про цю роботу, і зараз я насолоджуюся процесом, тому що це не професія, це задоволення, хобі, яке вже стало професією. Я просто кайфую від того, що я ведучий, до того ж на нашому крутому каналі СТБ.

Ви працювали на свята чи відпочивали?

Дуже насичений у мене був грудень: ми знімали і проєкт «Холостяк», і «Неймовірну правду про зірок», і пост-шоу «Холостячки»-2, і був прямий ефір на «Україна має талант». Я задоволений, що він так вдало та масштабно пройшов ― ми стали найрейтинговішою програмою осені. До того ж насичена програма на Новий рік у мене була: я працював на заході України, в одному з великих готельних комплексів вів новорічну програму, дружина полетіла зі мною, а дітей ми залишили з бабусею. Зустрілися з друзями у Львові та повернулися до Києва, де вже провели Новий рік із дідусями та бабусями, зустріли Різдво. І вже через кілька днів я повернувся до знімального процесу: ми готуємо найяскравішу прем’єру весни ― 12 сезон легендарного «Холостяка» і запускаємо новий сезон «Неймовірної правди про зірок». Намагаюся встигати все, відпочилий і заряджений. Попереду дуже багато планів та ідей, буде неймовірно класний телевізійний сезон на СТБ, і я радий, що ми з усіма силами готові радувати глядачів.

Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30.

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