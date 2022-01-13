Уже 15 января на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Неймовірна правда про зірок», где Надежда Матвеева и Григорий Решетник будут раскрывать новые тайны шоу-бизнеса. Ведущий проекта Григорий Решетник рассказал о бэкстейдже съемок проекта и заинтриговал будущими сюжетами «Неймовірної правди про зірок». О чем мы поговорили с Григорием Решетником ― читайте в эксклюзивном интервью.

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Чем будет удивлять новый сезон «Неймовірної правди про зірок»?

Готовим новый сезон ― 15 января мы уже стартуем и будем удивлять новыми рубриками и эксклюзивами со звездами. Мы благодаря нашим журналистам можем узнать тайны, которые звезды не хотят говорить сами. Поэтому будет еще больше общения со звездами ― и личного, и семейного, и с детьми. Кстати, именно дети часто рассказывают разные интересности о своих звездных родителях.

Плюс, благодаря ситуации в стране будет еще больше светских мероприятий офлайн. И эти поводы всегда дают новые эмоции от общения со звездами. Раньше мы делали онлайн-интервью, были онлайн-рубрики, а сейчас есть возможность с глазу на глаз пообщаться и получить честные, откровенные ответы.

Я всегда говорю, что мы помогаем звездам проявлять и открывать себя ― это очень важно. И с новых ракурсов ― иногда человек сам не понимает, как ему лучше себя проявить, и порой то, что ему кажется неинтересным, может заинтересовать наших зрителей и общество.

Ждут ли нас спецвыпуски в новом сезоне 2022 года?

Обязательно ждут спецвыпуски, фильмы и рубрики, особенно о новых программах на СТБ, ведь очень скоро стартуют и проект «Холостяк», и «Танцы».

Трудно ли записывать спецвыпуски, когда медиасфера разрывается от громких событий?

Нет, не тяжело. Зрителя нужно удивлять разнообразием, и у нас столь интересные тематические выпуски, которые абсолютно конкурентоспособны тогда, когда разрывает медиасферу. Впрочем, все это зависит от героев, насколько ярки звезды и как они себя проявляют. Я заметил, что до сих пор звезды во многом боятся себя проявлять, много тем, и о личной жизни в том числе, где они не хотят себя раскрывать. И хочется приучать звезд к тому, чтобы они высвобождали эти сложные темы — и им станет легче жить, и зритель увидит, что они такие же обычные люди, которые тоже сталкиваются с проблемами и решают их. И на этом опыте наш зритель сможет учиться. Поэтому у нас тоже есть своя небольшая социальная миссия.

Вспомните смешные случаи со съемок в последнее время.

Но у нас каждая съемка ― смешной случай. Очень классная и творческая команда, мы все время что-нибудь придумываем, танцуем в студии, когда была елка ― вокруг елки. Часто додумываем истории в студии ― как бы это могло быть. А так ― то свет может погаснуть в студии, то экран не включается. Но благодаря нашей команде это все быстро исправляется, поэтому такие сложности незаметны нашему зрителю. Это жизнь, это живой организм. Надюша может начать смеяться, когда что-то вспомнит веселое. Словом, у нас все как в семье. Большая классная семья «Неймовірна правда про зірок».

Какую зарубежную и какую украинскую звезду вы хотели бы пригласить на «Неймовірну правду про зірок» для интервью?

Одна из моих самых любимых зарубежных звезд ― это Дженнифер Лопес, это ни для кого не секрет. Еще мне нравится группа Maneskin ― думаю, мы дойдем до того, чтобы больше их приглашать. А среди украинских звезд ― Верка Сердючка, Монатик и еще много талантливых людей. Мы открыты для разных звезд! Артем Пивоваров ― очень мне нравится его творчество и пыл, с которым он выступает; группа «Без обмежень». Словом, очень многих, потому что талантлив у нас шоу-бизнес. Может, не только интервью ― приходите к нам в студию, пообщаемся лично, и, поверьте, это будет интересно нашему зрителю.

Где труднее работать ― в «Неймовірній правді про зірок» или в романтических «Холостяке» и «Холостячке»?

Сложно сравнить эти проекты, потому что они разные. Я очень люблю все эти проекты, потому что «Неймовірну правду про зірок» я веду с 2010 года, «Холостяк» ― с 2011-го. Это разные проекты, но я отдаюсь каждому на 100%. Мне нравится, что зрители любят их, любят меня в этих проектах, что у меня есть силы придавать этим проектам еще большую популярность. «Холостяк» и «Холостячка» остаются одними из самых обсуждаемых проектов на протяжении многих лет на украинском телевидении, а «Неймовірна правда» все это подчеркивает, поэтому я не чувствую тяжести. Дипломированный диктор, ведущий телепрограмм, я всегда мечтал об этой работе, и сейчас я наслаждаюсь процессом, потому что это не профессия, это удовольствие, хобби, которое уже стало профессией. Я просто кайфую от того, что я ведущий, к тому же на нашем крутом канале СТБ.

Вы работали в праздники или отдыхали?

Очень насыщенный у меня был декабрь: мы снимали и проект «Холостяк», и «Неймовірну правду про зірок», и пост-шоу «Холостячки»-2, и был прямой эфир на «Україна має талант». Я доволен, что он так удачно и масштабно прошел ― мы стали самой рейтинговой программой осени. К тому же насыщенная программа на Новый год у меня была: я работал на западе Украины, в одном из больших гостиничных комплексов вел новогоднюю программу, жена полетела со мной, а детей мы оставили с бабушкой. Встретились с друзьями во Львове и вернулись в Киев, где уже провели Новый год с дедушками и бабушками, встретили Рождество. И уже через несколько дней я вернулся к съемочному процессу: мы готовим самую яркую премьеру весны ― 12 сезон легендарного «Холостяка» и запускаем новый сезон «Неймовірної правди про зірок». Стараюсь успевать все, отдохнувший и заряженный. Впереди много планов и идей, будет невероятно классный телевизионный сезон на СТБ, и я рад, что мы со всеми силами готовы радовать зрителей.

Больше эксклюзивных новостей о жизни звёзд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30.

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