15 січня на СТБ стартує новий сезон проєкту про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Надія Матвєєва та Григорій Решетник продовжать розкривати інсайдерську інформацію про життя українських та голлівудських знаменитостей. Як і раніше, програма виходитиме щосуботи о 9:30.

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«У новому сезоні на глядача чекає багато сюрпризів та сенсацій! Оновлені рубрики, сміливі зізнання, ексклюзивні інтерв’ю. Наша команда знову збирає всю інсайдерську інформацію з найцікавіших заходів країни. Тож не пропустіть прем’єрні випуски ― на вас чекає справжнісінька “Неймовірна правда про зірок”», ― розповідає керівник проєкту Дмитро Слободян.

Вже у першому випуску українці побачать перші кадри зі знімань 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Головний герой, ім’я якого розсекретили на «Холостячці»-2, зненацька опиниться в центрі уваги всієї країни!

Оффлайн-події, безперечно, дають змогу дізнатися більше з життя популярних українських акторів, музикантів та блогерів. А також уже цієї суботи суддя кулінарного проєкту «МастерШеф», шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво в ексклюзивному інтерв’ю розповість про своє 50-річчя. Глядачі дізнаються про Ектора багато нового, про що і подумати не могли. У тому числі ресторатор розповість про свої правила життя.

Нагадаємо, керівник проєкту ― Дмитро Слободян, шеф-редактор ― Юлія Черненко, креативний продюсер ― Веніамін Вегерчук.

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Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30.

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