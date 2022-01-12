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Керівник проєкту «Неймовірна правда про зірок» натякнув на сюрпризи в новому сезоні 2022 року

12.01.2022

15 січня на СТБ стартує новий сезон проєкту про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Надія Матвєєва та Григорій Решетник продовжать розкривати інсайдерську інформацію про життя українських та голлівудських знаменитостей. Як і раніше, програма виходитиме щосуботи о 9:30.

Неймовірна правда про зірок 2022

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«У новому сезоні на глядача чекає багато сюрпризів та сенсацій! Оновлені рубрики, сміливі зізнання, ексклюзивні інтерв’ю. Наша команда знову збирає всю інсайдерську інформацію з найцікавіших заходів країни. Тож не пропустіть прем’єрні випуски ― на вас чекає справжнісінька “Неймовірна правда про зірок”», ― розповідає керівник проєкту Дмитро Слободян.

Вже у першому випуску українці побачать перші кадри зі знімань 12-го сезону романтичного реаліті «Холостяк». Головний герой, ім’я якого розсекретили на «Холостячці»-2, зненацька опиниться в центрі уваги всієї країни!

Оффлайн-події, безперечно, дають змогу дізнатися більше з життя популярних українських акторів, музикантів та блогерів. А також уже цієї суботи суддя кулінарного проєкту «МастерШеф», шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво в ексклюзивному інтерв’ю розповість про своє 50-річчя. Глядачі дізнаються про Ектора багато нового, про що і подумати не могли. У тому числі ресторатор розповість про свої правила життя.

Нагадаємо, керівник проєкту ― Дмитро Слободян, шеф-редактор ― Юлія Черненко, креативний продюсер ― Веніамін Вегерчук.

Video: Керівник проєкту «Неймовірна правда про зірок» натякнув на сюрпризи в новому сезоні 2022 року

Керівник проекту Неймовірна правда про зірок 2022 року розповів про знімання нового сезону. Що буде у новому сезоні Неймовірна правда про зірок 2022 на СТБ

Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30.

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