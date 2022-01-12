15 января на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Надежда Матвеева и Григорий Решетник продолжат раскрывать инсайдерскую информацию о жизни украинских и голливудских знаменитостей. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в 9:30.

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«В новом сезоне зрителя ожидает много сюрпризов и сенсаций! Обновленные рубрики, смелые признания, эксклюзивные интервью. Наша команда снова собирает всю инсайдерскую информацию с наиболее интересных мероприятий страны. Так что не пропустите премьерные выпуски ― вас ждет самая настоящая “Невероятная правда о звездах”», ― рассказывает руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Уже в первом выпуске украинцы увидят первые кадры со съемок 12-го сезона романтического реалити «Холостяк». Главный герой, имя которого рассекретили на «Холостячке»-2, неожиданно окажется в центре внимания всей страны!

Оффлайн-события, несомненно, позволяют узнать больше из жизни популярных украинских актеров, музыкантов и блогеров. А также уже в эту субботу судья кулинарного проекта «МастерШеф», шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво в эксклюзивном интервью расскажет о своем 50-летии. Зрители узнают об Экторе много нового, о чем и подумать не могли. В том числе, ресторатор расскажет о своих правилах жизни.

Напомним, руководитель проекта ― Дмитрий Слободян, шеф-редактор ― Юлия Черненко, креативный продюсер ― Вениамин Вегерчук.

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Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30.

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