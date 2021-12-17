18 грудня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями життя Холостячки Злати Огнєвіч після проєкту і розкриють правду про її стосунки з Максом Тарапатою. Докладніше читайте в матеріалі.

У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 18 грудня 2021 року ви побачите:

Життя Холостячки Злати Огнєвіч після проєкту: депресія, сеанси з психотерапевтом і нові почуття. Невже Макс і Злата разом?

Дайджест заходів – останні найяскравіші події, які відвідала наша знімальна група.

Сюжет про скандального режисера та продюсера Олега Боднарчука. Чому в нього конфлікт із Тіною Кароль? Чи був роман із Алексєєвим? Скандали з плагіатом та його думка про український шоу-бізнес.

Зірковий шлях неймовірної співачки Селін Діон.

У яких зірок очі санпаку, і як це вплинуло на їхню долю?

Хто зі знаменитостей страждав від аб’юзу?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.12.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 18.12.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Злата Огнєвіч, Олег Боднарчук та Селін Діон

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