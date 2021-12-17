«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.12.2021
17.12.2021
18 грудня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями життя Холостячки Злати Огнєвіч після проєкту і розкриють правду про її стосунки з Максом Тарапатою. Докладніше читайте в матеріалі.
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 18 грудня 2021 року ви побачите:
- Життя Холостячки Злати Огнєвіч після проєкту: депресія, сеанси з психотерапевтом і нові почуття. Невже Макс і Злата разом?
- Дайджест заходів – останні найяскравіші події, які відвідала наша знімальна група.
- Сюжет про скандального режисера та продюсера Олега Боднарчука. Чому в нього конфлікт із Тіною Кароль? Чи був роман із Алексєєвим? Скандали з плагіатом та його думка про український шоу-бізнес.
- Зірковий шлях неймовірної співачки Селін Діон.
- У яких зірок очі санпаку, і як це вплинуло на їхню долю?
- Хто зі знаменитостей страждав від аб’юзу?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 18.12.2021
Більше на тему: Прем’єра синглу та відеокліпу Злати Огнєвіч до серіалу «Кава з кардамоном»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=