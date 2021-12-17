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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 18.12.2021

17.12.2021

18 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни знаменитостей «Неймовiрна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник сообщат о важнейших событиях, произошедших в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями жизни Холостячки Златы Огневич после проекта и раскроют правду о ее отношениях с Максом Тарапатой. Подробнее читайте в материале.

неймовірна правда про зірок

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 18 декабря 2021 года вы увидите:

  • Жизнь Холостячки Златы Огневич после проекта: депрессия, сеансы с психотерапевтом и новые чувства. Неужели Макс и Злата вместе?
  • Дайджест мероприятий ― последние яркие события, которые посетила наша съемочная группа.
  • Сюжет о скандальном режиссере и продюсере Олеге Боднарчуке. Почему у него конфликт с Тиной Кароль? Был ли роман с Алексеевым? Скандалы с плагиатом и его мнение об украинском шоу-бизнесе.
  • Звездный путь невероятной певицы Селин Дион.
  • У каких звезд глаза санпаку, и как это повлияло на их судьбу?
  • Кто из знаменитостей страдал от абьюза?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 18.12.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 18.12.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Злата Огневич, Олег Боднарчук и Селин Дион

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