18 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни знаменитостей «Неймовiрна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник сообщат о важнейших событиях, произошедших в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями жизни Холостячки Златы Огневич после проекта и раскроют правду о ее отношениях с Максом Тарапатой. Подробнее читайте в материале.

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 18 декабря 2021 года вы увидите:

Жизнь Холостячки Златы Огневич после проекта: депрессия, сеансы с психотерапевтом и новые чувства. Неужели Макс и Злата вместе?

Дайджест мероприятий ― последние яркие события, которые посетила наша съемочная группа.

Сюжет о скандальном режиссере и продюсере Олеге Боднарчуке. Почему у него конфликт с Тиной Кароль? Был ли роман с Алексеевым? Скандалы с плагиатом и его мнение об украинском шоу-бизнесе.

Звездный путь невероятной певицы Селин Дион.

У каких звезд глаза санпаку, и как это повлияло на их судьбу?

Кто из знаменитостей страдал от абьюза?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 18.12.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 18.12.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Злата Огневич, Олег Боднарчук и Селин Дион

Больше по теме: Премьера сингла и видеоклипа Златы Огневич к сериалу «Кофе с кардамоном»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.