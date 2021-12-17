«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 18.12.2021
17.12.2021
18 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни знаменитостей «Неймовiрна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник сообщат о важнейших событиях, произошедших в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями жизни Холостячки Златы Огневич после проекта и раскроют правду о ее отношениях с Максом Тарапатой. Подробнее читайте в материале.
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 18 декабря 2021 года вы увидите:
- Жизнь Холостячки Златы Огневич после проекта: депрессия, сеансы с психотерапевтом и новые чувства. Неужели Макс и Злата вместе?
- Дайджест мероприятий ― последние яркие события, которые посетила наша съемочная группа.
- Сюжет о скандальном режиссере и продюсере Олеге Боднарчуке. Почему у него конфликт с Тиной Кароль? Был ли роман с Алексеевым? Скандалы с плагиатом и его мнение об украинском шоу-бизнесе.
- Звездный путь невероятной певицы Селин Дион.
- У каких звезд глаза санпаку, и как это повлияло на их судьбу?
- Кто из знаменитостей страдал от абьюза?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 18.12.2021
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