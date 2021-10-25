На 60-му році від онкології помер актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера в серіалі «Друзі». В останні дні життя його здоров’я значно погіршилося.

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Уранці 24 жовтня у себе вдома мирно помер Джеймс Майкл Тайлер, повідомляє ВВС з посиланням на його менеджера Тоні Бенсона.

«Майкл любив живу музику, вболівав за своїх улюблених Clemson Tigers і часто потрапляв у веселі й непередбачувані пригоди. Якщо ви зустріли його одного разу, ви стали його другом на все життя», ― сказав він.

Вдовою залишилася дружина Джеймса Дженніфер Карно ― кохання всього його життя.

Про те, що в Тайлера онкологія, стало відомо в 2018 році ― він зізнався, що в нього рак простати четвертої стадії. Поступово хвороба дала метастази в хребет, і актор пересувався на інвалідному візку.

Під час лікування Тайлер знявся в спецепізоді «Друзі: возз’єднання».

Крім «Друзів» він зіграв у фільмах «Готель пристрасті», «Листи здалеку» і «Велика проблема Джейсона». Йому також належать епізодичні ролі в серіалах «Клініка» та «Сабріна ― Маленька відьма».

Найпопулярніша роль Джеймса Тайлера ― Гантер у «Друзях», менеджер кафе, який був таємно закоханий у Рейчел і зізнався в цьому тільки наприкінці. Про нього не так багато відомо: він голландець, або його родичі були голландцями, бо ім’я типове для голландців з німецьким корінням. Його прізвище в серіалі не називається.

Джеймс Тайлер народився 28 травня 1962 року в США. Він був наймолодшим з шести дітей у сім’ї. Коли йому було 11 років, померли батьки, і він переїхав із сестрою в містечко Андерсон, де закінчив місцевий коледж. У 1987 році Тайлер став магістром витончених мистецтв в університеті Джорджії, і з 1988 року почалася його акторська кар’єра. У Лос-Анджелесі він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Згодом вони з’їхалися і стали жити в Голлівуді.

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