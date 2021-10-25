На 60-м году от онкологии умер актер Джеймс Майкл Тайлер, известный ролью Гантера в сериале «Друзья». Последние дни жизни его здоровье сильно ухудшилось.

Больше по теме: Алек Болдуин застрелил украинскую операторшу во время съемок нового вестерна

Утром 24 октября у себя дома мирно умер Джеймс Майкл Тайлер, сообщает ВВС со ссылкой на его менеджера Тони Бенсона.

«Майкл любил живую музыку, болел за своих любимых Clemson Tigers и часто попадал в веселые и непредвиденные приключения. Если вы встретили его однажды, вы стали его другом на всю жизнь», ― сказал он.

Вдовой осталась жена Джеймса Дженнифер Карно ― любовь всей его жизни.

О том, что у Тайлера онкология, стало известно в 2018 году ― он признался, что у него рак простаты четвертой стадии. Постепенно болезнь дала метастазы в позвоночник, и актер передвигался на инвалидном кресле.

Во время лечения Тайлер снялся в спецэпизоде «Друзъя: воссоединение».

Кроме «Друзей» он сыграл в фильмах «Отель страсти», «Письма издалека» и «Большая проблема Джейсона». Также ему принадлежат эпизодические роли в сериалах «Клиника» и «Сабрина ― Маленькая ведьма».

Самая популярная роль Джеймса Тайлера ― Гантер в «Друзьях», менеджер кафе, который был тайно влюблен в Рейчел и признался в этом в самом конце. Про него не так много известно: он голландец, или его родственники были голландцами, так как его имя типично для голландцев с немецкими корнями. Его фамилия в сериале не называется.

Джеймс Тайлер родился 28 мая 1962 года в США. Он был младшим из шести детей в семье. Когда ему было 11 лет, умерли родители, и он переехал с сестрой в городок Андерсон, где закончил местный колледж. В 1987 году Тайлер стал магистром изящных искусств в университете Джорджии, и с 1988 года началась его актерская карьера. В Лос-Анджелесе он познакомился со своей будущей женой. Со временем они съехались и стали жить в Голливуде.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.