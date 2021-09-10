11 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також розкриють таємницю з життя ексучасниці проєкту «Холостяк» Адель Асанті. Детальніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 11.09.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 11.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Адель Асанті?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 11.09.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 11.09.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Адель Асанті?

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 11 вересня 2021 року ви дізнаєтеся:

Невже хтось навмисно шкодив Катерині Кухар, щоб завадити її зірковій кар’єрі?

На який жахливий учинок через нещасливі стосунки наважилася ексучасниця проєкту «Холостяк» Адель Асанті?

Як відбувається розподіл фінансів у зіркових сім’ях?

Бліцінтерв’ю з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан.

Хто із зірок народив від одружених чоловіків?

Яким був великий Жан-Поль Бельмондо — портрет зірки.

У які страшні ДТП потрапляли селебріті?

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