«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 11.09.2021
10.09.2021
11 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також розкриють таємницю з життя ексучасниці проєкту «Холостяк» Адель Асанті. Детальніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 11.09.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 11.09.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 11 вересня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Невже хтось навмисно шкодив Катерині Кухар, щоб завадити її зірковій кар’єрі?
- На який жахливий учинок через нещасливі стосунки наважилася ексучасниця проєкту «Холостяк» Адель Асанті?
- Як відбувається розподіл фінансів у зіркових сім’ях?
- Бліцінтерв’ю з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан.
- Хто із зірок народив від одружених чоловіків?
- Яким був великий Жан-Поль Бельмондо — портрет зірки.
- У які страшні ДТП потрапляли селебріті?
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