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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.09.2021

10.09.2021

11 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также раскроют тайну из жизни экс-участницы проекта «Холостяк» Адель Асанти. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.09.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 11.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Адель Асанти?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.09.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 11.09.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Адель Асанти?

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 11 сентября 2021 года вы узнаете:

  • Неужели кто-то специально вредил Катерине Кухар, чтобы помешать ее звездной карьере?
  • На какой ужасный поступок из-за несчастливых отношений решилась экс-участница проекта «Холостяк» Адель Асанти?
  • Как происходит распределение финансов в звездных семьях? 
  • Блицинтервью с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан.
  • Кто из звезд родил от женатых мужчин? 
  • Каким был великий Жан-Поль Бельмондо — портрет звезды.
  • В какие страшные ДТП попадали селебрити?

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