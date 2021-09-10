«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.09.2021
10.09.2021
11 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также раскроют тайну из жизни экс-участницы проекта «Холостяк» Адель Асанти. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.09.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 11.09.2021
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 11 сентября 2021 года вы узнаете:
- Неужели кто-то специально вредил Катерине Кухар, чтобы помешать ее звездной карьере?
- На какой ужасный поступок из-за несчастливых отношений решилась экс-участница проекта «Холостяк» Адель Асанти?
- Как происходит распределение финансов в звездных семьях?
- Блицинтервью с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан.
- Кто из звезд родил от женатых мужчин?
- Каким был великий Жан-Поль Бельмондо — портрет звезды.
- В какие страшные ДТП попадали селебрити?
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