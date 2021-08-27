«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021
27.08.2021
28 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також розкриють деякі таємниці з життя знаменитого хореографа Євгена Кота. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 28 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час?
- Хто з селебріті зник з екранів телевізорів і чому?
- Які таємниці про своє життя розкриє хореограф Женя Кот?
- Хто зі знаменитостей має молодий вигляд як на свій вік?
- Через що довелося пройти відомому футболістові Ліонелю Мессі на шляху до успіху?
- Як зіркові пари вирішують побутові питання у своїй сім’ї?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021
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