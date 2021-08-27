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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021

27.08.2021

28 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також розкриють деякі таємниці з життя знаменитого хореографа Євгена Кота. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 28 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час?
  • Хто з селебріті зник з екранів телевізорів і чому?
  • Які таємниці про своє життя розкриє хореограф Женя Кот?
  • Хто зі знаменитостей має молодий вигляд як на свій вік?
  • Через що довелося пройти відомому футболістові Ліонелю Мессі на шляху до успіху?
  • Як зіркові пари вирішують побутові питання у своїй сім’ї?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 28.08.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє хореограф Женя Кот?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 28.08.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє хореограф Женя Кот?

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