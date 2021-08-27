28 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також розкриють деякі таємниці з життя знаменитого хореографа Євгена Кота. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 28 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:

Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час?

Хто з селебріті зник з екранів телевізорів і чому?

Які таємниці про своє життя розкриє хореограф Женя Кот?

Хто зі знаменитостей має молодий вигляд як на свій вік?

Через що довелося пройти відомому футболістові Ліонелю Мессі на шляху до успіху?

Як зіркові пари вирішують побутові питання у своїй сім’ї?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 28.08.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє хореограф Женя Кот?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.08.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 28.08.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє хореограф Женя Кот?

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