28 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также раскроют некоторые тайны из жизни знаменитого хореографа Евгения Кота. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 28 августа 2021 года вы узнаете:

Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время?

Кто из селебрити исчез с экранов телевизоров и почему?

Какие тайны о своей жизни раскроет хореограф Женя Кот?

Кто из знаменитостей выглядит намного моложе своих лет?

Через что пришлось пройти знаменитому футболисту Лионелю Месси на пути к успеху?

Как звездные пары решают бытовые вопросы в своей семье?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 28.08.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет хореограф Женя Кот?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 28.08.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет хореограф Женя Кот?

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