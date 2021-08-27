«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021
27.08.2021
28 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также раскроют некоторые тайны из жизни знаменитого хореографа Евгения Кота. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 28 августа 2021 года вы узнаете:
- Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время?
- Кто из селебрити исчез с экранов телевизоров и почему?
- Какие тайны о своей жизни раскроет хореограф Женя Кот?
- Кто из знаменитостей выглядит намного моложе своих лет?
- Через что пришлось пройти знаменитому футболисту Лионелю Месси на пути к успеху?
- Как звездные пары решают бытовые вопросы в своей семье?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021
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