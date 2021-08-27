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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021

27.08.2021

28 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также раскроют некоторые тайны из жизни знаменитого хореографа Евгения Кота. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 28 августа 2021 года вы узнаете:

  • Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время? 
  • Кто из селебрити исчез с экранов телевизоров и почему?
  • Какие тайны о своей жизни раскроет хореограф Женя Кот?
  • Кто из знаменитостей выглядит намного моложе своих лет?
  • Через что пришлось пройти знаменитому футболисту Лионелю Месси на пути к успеху?
  • Как звездные пары решают бытовые вопросы в своей семье?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 28.08.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет хореограф Женя Кот?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 28.08.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 28.08.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет хореограф Женя Кот?

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