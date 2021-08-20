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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021

20.08.2021

21 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найбільш знакові точки в історії України, а також розкриють кілька таємниць із життя ONUKA. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 21 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Чим українці можуть пишатися: перелік знакових точок незалежності.
  • Які секрети про своє особисте життя розкриє українська співачка ONUKA?
  • Хто з селебріті ворогує між собою?
  • Яким насправді був відомий український співак Кузьма Скрябін?
  • Кому з селебріті довелося боротися з алкогольною залежністю?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 21.08.2021: Чим українці можуть пишатися: перелік знакових точок незалежності, а також які секрети про своє особисте життя розкриє українська співачка ONUKA.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 21.08.2021: Чим українці можуть пишатися: перелік знакових точок незалежності, а також які секрети про своє особисте життя розкриє українська співачка ONUKA.

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