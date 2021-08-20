21 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найбільш знакові точки в історії України, а також розкриють кілька таємниць із життя ONUKA. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 21 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:

Чим українці можуть пишатися: перелік знакових точок незалежності.

Які секрети про своє особисте життя розкриє українська співачка ONUKA?

Хто з селебріті ворогує між собою?

Яким насправді був відомий український співак Кузьма Скрябін?

Кому з селебріті довелося боротися з алкогольною залежністю?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 21.08.2021: Чим українці можуть пишатися: перелік знакових точок незалежності, а також які секрети про своє особисте життя розкриє українська співачка ONUKA.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 21.08.2021: Чим українці можуть пишатися: перелік знакових точок незалежності, а також які секрети про своє особисте життя розкриє українська співачка ONUKA.

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