«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021
20.08.2021
21 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найбільш знакові точки в історії України, а також розкриють кілька таємниць із життя ONUKA. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 21 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Чим українці можуть пишатися: перелік знакових точок незалежності.
- Які секрети про своє особисте життя розкриє українська співачка ONUKA?
- Хто з селебріті ворогує між собою?
- Яким насправді був відомий український співак Кузьма Скрябін?
- Кому з селебріті довелося боротися з алкогольною залежністю?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 21.08.2021
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