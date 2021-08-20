21 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых знаковых точках в истории Украины, а также раскроют несколько тайн из жизни ONUKA. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 21 августа 2021 года вы узнаете:

Чем украинцы могут гордиться: перечень знаковых точек независимости.

Какие секреты о своей личной жизни раскроет украинская певица ONUKA?

Кто из селебрити враждует между собой?

Каким на самом деле был известный украинский певец Кузьма Скрябин?

Кому из селебрити пришлось бороться с алкогольной зависимостью?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 21.08.2021: Чем украинцы могут гордиться: перечень знаковых точек независимости, а также Какие секреты о своей личной жизни раскроет украинская певица ONUKA.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 21.08.2021: Чем украинцы могут гордиться: перечень знаковых точек независимости, а также Какие секреты о своей личной жизни раскроет украинская певица ONUKA.

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