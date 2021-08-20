«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021
20.08.2021
21 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых знаковых точках в истории Украины, а также раскроют несколько тайн из жизни ONUKA. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 21 августа 2021 года вы узнаете:
- Чем украинцы могут гордиться: перечень знаковых точек независимости.
- Какие секреты о своей личной жизни раскроет украинская певица ONUKA?
- Кто из селебрити враждует между собой?
- Каким на самом деле был известный украинский певец Кузьма Скрябин?
- Кому из селебрити пришлось бороться с алкогольной зависимостью?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021
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