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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021

20.08.2021

21 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о самых знаковых точках в истории Украины, а также раскроют несколько тайн из жизни ONUKA. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 21 августа 2021 года вы узнаете:

  • Чем украинцы могут гордиться: перечень знаковых точек независимости.
  • Какие секреты о своей личной жизни раскроет украинская певица ONUKA? 
  • Кто из селебрити враждует между собой?
  • Каким на самом деле был известный украинский певец Кузьма Скрябин?
  • Кому из селебрити пришлось бороться с алкогольной зависимостью?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 21.08.2021: Чем украинцы могут гордиться: перечень знаковых точек независимости, а также Какие секреты о своей личной жизни раскроет украинская певица ONUKA.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 21.08.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 21.08.2021: Чем украинцы могут гордиться: перечень знаковых точек независимости, а также Какие секреты о своей личной жизни раскроет украинская певица ONUKA.

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