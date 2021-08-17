Культова співачка ХХ століття ― Мадонна ― відзначила свій 63-й день народження. Святкування відбулося в Італії. Детальніше читайте в матеріалі.

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Відома співачка Мадонна з розмахом відсвяткувала свій день народження. Разом із шістьма дітьми, бойфрендом і друзями зірка вирушила до Італії. Фото з вечірки вона поділилася у своєму Instagram.

«І почнуться ігри на честь дня народження», ― так грайливо підписала пост іменинниця.

На фото, які поп-королева опублікувала в соцмережах, видно, що на святі були присутні 24-річна дочка Лурдес, 21-річний син Рокко і четверо прийомних дітей: 15-річні Девід і Мерсі Джеймс, а також 8-річні близнята Стелла та Естер.

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