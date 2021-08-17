Известная певица Мадонна с размахом отпраздновала свой день рождения. Вместе с шестью детьми, бойфрендом и друзьями звезда отправилась в Италию. Фото с вечеринки она поделилась в своем Instagram.
«И начнутся игры в честь дня рождения», ― так игриво подписала пост именинница.
На фото, которые поп-королева опубликовала в соцсетях, видно, что на празднике присутствовали 24-летняя дочь Лурдес, 21-летний сын Рокко и четверо приемных детей: 15-летние Дэвид и Мерси Джеймс, а также 8-летние близняшки Стелла и Эстер.