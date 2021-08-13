«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 14.08.2021
13.08.2021
14 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найцікавіші події, що відбулися у світі шоу-бізнесу, а також покажуть, що ховає у своєму домі Геннадій Вітер. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на тему: Арсен Мірзоян розповів, чи зраджував своїй дружині
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 14 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Які цікаві події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом?
- Хто з селебріті терпіти не може своїх колег і постійно з ними конфліктує?
- Що цікаве Ірина Федишин знайде в домі Гени Вітра?
- Кого з селебріті звільнили з роботи?
- Чим заради слави й успіху довелося пожертвувати Хелені Бонем Картер?
- Хто зі знаменитостей готовий піти на все заради кар’єри?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 14.08.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 14.08.2021
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=