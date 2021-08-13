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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 14.08.2021

13.08.2021

14 серпня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найцікавіші події, що відбулися у світі шоу-бізнесу, а також покажуть, що ховає у своєму домі Геннадій Вітер. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 14 серпня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Які цікаві події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом?
  • Хто з селебріті терпіти не може своїх колег і постійно з ними конфліктує?
  • Що цікаве Ірина Федишин знайде в домі Гени Вітра?
  • Кого з селебріті звільнили з роботи?
  • Чим заради слави й успіху довелося пожертвувати Хелені Бонем Картер?
  • Хто зі знаменитостей готовий піти на все заради кар’єри?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 14.08.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 14.08.2021: які події відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час, а аткже що ховає у своєму домі Геннадій Вітер

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 14.08.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 14.08.2021: які події відбулися у світі шоу-бізнесу за останній час, а аткже що ховає у своєму домі Геннадій Вітер

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